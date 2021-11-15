Новая модель академической библиотеки, которая является Образовательным Хабом, предоставляет студентам возможность коллаборации и участия в дебатах, учит вдохновлять и отстаивать идеи, получать удовольствие от общения, а также познавать мир и обретать новые знания.



Следуя этой концепции, CIL MYP/DP Learning Hub был спроектирован, чтобы создать пространство для стимулирования четырех ключевых направлений обучения:



1. Сотрудничество. Образование будущего ориентировано на группу или команду и становится все менее индивидуалистическим. Наличие места, где можно собраться, имеет решающее значение для успеха учащихся, а использование библиотеки как пространства – не только для тихого обучения, но и в качестве объединенного пространства, где учащиеся могут открыто обсуждать и отстаивать свои идеи, является новой образовательной нормой.



2. Индивидуальное обучение. Каждый ребенок индивидуален. Отходя от традиционных общих длинных библиотечных столов прошлого, в школе разработано множество пространств с разными атмосферой и функциями, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности и способы познания сегодняшних студентов.



3. Специальная поддержка. Благодаря наличию дополнительных лабораторий и других специализированных помещений, учебный центр MYP/DP предоставляет возможности для совместного проектирования в группах и репетиторства, а также овладения различными креативными и медиа навыками.



4. Центр технологий. Brookes CIL MYP/DP Learning Hub оснащен новейшими компьютерными технологиями, исследовательским и сопутствующим техническим оборудованием, а также функциями технической поддержки.