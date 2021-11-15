В Brookes CIL считают, что образовательный опыт студентов можно значительно улучшить, если сделать их обеденное пространство вдохновляющим и способствовать взаимодействию между детьми разных возрастов и учителями.
Обед является важным социальным механизмом – он естественно способствует общению, взаимодействию, развитию, обучению и расслаблению, а также оказывает большое влияние на мотивацию студентов.
Чтобы предложить учащимся и учителям оптимальный гастрономический опыт, в Brookes CIL International School учли следующие факторы: Освещение, акустика и вентиляция
. Яркое пространство с большим количеством естественного света и возможностью пикника на улице, акустические панели на внутренних стенах и потолках, улучшенные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также звуковые системы, предназначенные для воспроизведения фоновой музыки. Здоровое и разнообразное питание
. Одни студенты целенаправленно едят здоровую пищу, другие любят вкусовые приключения. В образовательных кампусах мира востребованы веганские, вегетарианские, этнические и традиционные блюда, и в Brookes CIL с нетерпением ждут возможности познакомить студентов и преподавателей с разноплановым меню. Центральный остров позволяет обслуживать четыре очереди студентов и учителей одновременно, чтобы у них было больше времени насладиться блюдами, тщательно подобранными школьным нутрициологом. Дизайн и мебель
. Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта всем возрастам студентов, дизайнеры реализовали в студенческом ресторане различные конфигурации столов и стульев, зеленые деревья, беседки и маленькие фонтаны, чтобы создать множество уютных и больших открытых зон отдыха. Обеденный зал также включает в себя специальную демонстрационную зону и зону для приготовления пищи для проведения как школьных, так и дополнительных занятий.
Эти "7 чудес CIL" действительно предлагают студентам бесконечные возможности для развития и познания мира. Однако, как уверяют в Brookes CIL International School
, главным чудом этой, как и любой школы, является прежде всего ребенок.