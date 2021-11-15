UA
RU
UA
RU

Семь чудес новой
международной школы
Brookes CIL International School
Семь чудес
новой международной школы
Brookes CIL International School
Семь чудес новой
международной школы
Brookes CIL International School
Всентябре 2022 года в Киеве откроется самая большая и современная школа Украины - Brookes CIL International School, в которой смогут учиться украинские и международные студенты. Это учреждение действительно новаторское, так как при его разработке и строительстве были учтены лучшие мировые практики безопасности и экологичности, а при обучении практикуется современный холистический подход к всестороннему развитию ребенка.

Древние греки в свое время называли "Семь чудес света", которые олицетворяли выдающиеся рукотворные произведения классической античности. Число семь было выбрано, ибо греки считали, что оно символизирует совершенство и изобилие, отражает пять планет, известных в древние времена, а также Солнце и Луну. В Brookes CIL International School, перечисляя все преимущества этой школы-кандидата в Международный бакалавриат (IB)*, определили важнейшие для студентов места в школе – "7 чудес CIL".
1. Сердце Школы
(The Heart of the School)
1. Сердце Школы
(The Heart of the School)
Просторный трехуровневый атриум спроектирован как чудесное Сердце Школы – ее главный вход. Это пространство приветственно встречает и провожает школьное сообщество каждый день, здесь находятся комфортные локеры для переодевания, школьный ресторан, зоны рекреации и для общения и отдыха.

Атриум– это одно из многочисленных образовательных пространств школы; здесь студенты могут поучаствовать в групповых и самостоятельных занятиях, в то время как учителя могут обсудить учебные планы и обменяться опытом в специально разработанных конференц-комнатах в стиле «купе».

Большие обзорные окна с видом на спортивную арену делают Сердце Школы большой трибуной, с которой школьное сообщество может наблюдать за многочисленными спортивными мероприятиями, которые Brookes CIL будет проводить для своих учеников и студентов других школ.

Атриум по-настоящему является центральным хабом, который обеспечивает доступ ко всем этажам, эксплуатируемой крыше, спортивным сооружениям, классам и творческим мастерским. Он объединяет их, образуя жизненную артерию, по которой каждый день течёт жизнь школы.
2. Творческий и Медиа Холл
(Creative & Media Hub)
2. Творческий и Медиа Холл
(Creative & Media Hub)
Творческий и Медиа Холл Brookes CIL International School – это больше, чем арена для выступлений.

Это пространство сочетает в себе высокопроизводительные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, AV-технологии, театральную систему, профессиональное освещение и акустику, чтобы создать атмосферу театра будущего. Этот Холл предлагает студентам многочисленные возможности раскрыть себя в исполнительском искусстве, участвовать в музыкальных и драматических постановках младшей и старшей школы, театральных представлениях, батлах музыкальных групп и шоу талантов, а также отмечать торжественные школьные мероприятия.

Креативный и Медиа Холл включает зал для выступлений, лекций и экзаменов на 500 мест с дополнительными помещениями, вестибюль для выставок и экспозиций, многочисленные гримерные с туалетами и душевыми, театр современного искусства black box, студию телевидения, медиазаписи и подкастов, репетиционные комнаты для музыкальных коллективов.
3. Спортивный центр CIL
(CIL Sports Center)
3. Спортивный центр CIL
(CIL Sports Center)
Центральное расположение Спортивного Центра CIL имеет решающее значение для школьной спортивной программы, предлагая широкий спектр возможностей для занятий спортом и здорового досуга.

Спортивный Центр CIL является одним из наиболее профессиональных спортивных сооружений в Киеве и Украине, что делает его лучшим местом для проведения школьных и общественных спортивных мероприятий.

В Brookes CIL есть спортивная арена размера Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), три многофункциональных зала для каждой возрастной группы с возможностью их объединения. Эти залы предполагают адаптивное игровое пространство для разных видов спорта, а также возможность проведения любых школьных мероприятий и чемпионатов. Дополнительно функционирует многофункциональный зал для детей 3-5 лет, отдельный фитнес-зал, танцевальная/балетная студия и комфортные раздевалки для 180 студентов.

Объединение в одном крыле Спортивной арены и Творческого и Медиа Холла дает возможность разработать индивидуальную и стимулирующую программу развития студентов, которая связана с драматическим и диджитал искусством, музыкой и одновременно представляет широкий спектр учебных программ по физическому образованию, включая баскетбол, волейбол, футсал, футбол, гандбол, теннис и другие.
4. Образовательный Хаб для средней и старшей школы
(MYP/DP Learning Hub)
4. Образовательный Хаб для средней и старшей школы
(MYP/DP Learning Hub)
Новая модель академической библиотеки, которая является Образовательным Хабом, предоставляет студентам возможность коллаборации и участия в дебатах, учит вдохновлять и отстаивать идеи, получать удовольствие от общения, а также познавать мир и обретать новые знания.

Следуя этой концепции, CIL MYP/DP Learning Hub был спроектирован, чтобы создать пространство для стимулирования четырех ключевых направлений обучения:

1. Сотрудничество. Образование будущего ориентировано на группу или команду и становится все менее индивидуалистическим. Наличие места, где можно собраться, имеет решающее значение для успеха учащихся, а использование библиотеки как пространства – не только для тихого обучения, но и в качестве объединенного пространства, где учащиеся могут открыто обсуждать и отстаивать свои идеи, является новой образовательной нормой.

2. Индивидуальное обучение. Каждый ребенок индивидуален. Отходя от традиционных общих длинных библиотечных столов прошлого, в школе разработано множество пространств с разными атмосферой и функциями, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности и способы познания сегодняшних студентов.

3. Специальная поддержка. Благодаря наличию дополнительных лабораторий и других специализированных помещений, учебный центр MYP/DP предоставляет возможности для совместного проектирования в группах и репетиторства, а также овладения различными креативными и медиа навыками.

4. Центр технологий. Brookes CIL MYP/DP Learning Hub оснащен новейшими компьютерными технологиями, исследовательским и сопутствующим техническим оборудованием, а также функциями технической поддержки.
5. Научно-техническая Лаборатория
(Makerspace)
5. Научно-техническая Лаборатория
(Makerspace)
Сегодняшние новации в образовательной парадигме сосредоточены на проектном обучении для продвижения междисциплинарного обучения. Учащиеся осознают свое потенциальное влияние на мир, создавая вещи своими руками и развивая свои творческие способности посредством группового сотрудничества. Научно-техническая лаборатория Makerspace стремится развивать эту практическую культуру.

Рабочее пространство организовано на 400 кв. м и включает в себя студенческий форум, мастерские по работе с деревом и металлом, лазерную резку, 3D-печать, чистые лаборатории, зал робототехники и большие помещения для коворкинга. Центральный форум способствует гибкому использованию пространства для различных целей, таких как групповое обсуждение, проведение дебатов, презентация в больших и малых группах и создание прототипов.
6. Образовательная Крыша
(The Roof)
6. Образовательная Крыша
(The Roof)
Верхний этаж школьного здания имеет форму наклонной эксплуатируемой крыши, которая эффективно блокирует повышенный уровень шума и обеспечивает просторную студенческую зону в 4000 кв. м. с благоприятной атмосферой для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Уникальным для этой локации является открытое «ступенчатое» пространство-амфитеатр для занятий и общения на свежем воздухе для студентов.

В целом на крыше находятся футбольное и сквош поле, сцена, зоны для тренировок, несколько игровых площадок, учебные, спортивные классы и кинотеатр под открытым небом, а также ботанический сад и учебный огород. Учащиеся могут смотреть, читать, играть, чувствовать течение времени, наблюдать за сменой времен года и создавать незабываемые детские воспоминания.

Плавный переход между внутренним и открытым пространством создает именно такую школу, которая способствует физическому, социальному и эмоциональному благополучию студентов.
7. Студенческий ресторан
(Student Dining Hall)
7. Студенческий ресторан
(Student Dining Hall)
В Brookes CIL считают, что образовательный опыт студентов можно значительно улучшить, если сделать их обеденное пространство вдохновляющим и способствовать взаимодействию между детьми разных возрастов и учителями.

Обед является важным социальным механизмом – он естественно способствует общению, взаимодействию, развитию, обучению и расслаблению, а также оказывает большое влияние на мотивацию студентов.

Чтобы предложить учащимся и учителям оптимальный гастрономический опыт, в Brookes CIL International School учли следующие факторы:

Освещение, акустика и вентиляция. Яркое пространство с большим количеством естественного света и возможностью пикника на улице, акустические панели на внутренних стенах и потолках, улучшенные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также звуковые системы, предназначенные для воспроизведения фоновой музыки.

Здоровое и разнообразное питание. Одни студенты целенаправленно едят здоровую пищу, другие любят вкусовые приключения. В образовательных кампусах мира востребованы веганские, вегетарианские, этнические и традиционные блюда, и в Brookes CIL с нетерпением ждут возможности познакомить студентов и преподавателей с разноплановым меню. Центральный остров позволяет обслуживать четыре очереди студентов и учителей одновременно, чтобы у них было больше времени насладиться блюдами, тщательно подобранными школьным нутрициологом.

Дизайн и мебель. Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта всем возрастам студентов, дизайнеры реализовали в студенческом ресторане различные конфигурации столов и стульев, зеленые деревья, беседки и маленькие фонтаны, чтобы создать множество уютных и больших открытых зон отдыха. Обеденный зал также включает в себя специальную демонстрационную зону и зону для приготовления пищи для проведения как школьных, так и дополнительных занятий.

Эти "7 чудес CIL" действительно предлагают студентам бесконечные возможности для развития и познания мира. Однако, как уверяют в Brookes CIL International School, главным чудом этой, как и любой школы, является прежде всего ребенок.
*Только школы, авторизованные организацией Международный бакалавриат, могут предлагать следующие образовательные программы: программа для учащихся начальной школы (PYP), программа для учащихся основной школы (MYP), дипломная программа для учащихся старшей школы (DP) или профессионально-ориентированную программу (CP). Статус школы кандидата не гарантирует последующей авторизации. Чтобы получить полную информацию об организации IB и ее программах, посетите сайт www.ibo.org.