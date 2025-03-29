Відпочинок на Шрі-Ланці: слон-вимагач напав на машину з туристами з Росії (відео)

Слон небезпечно наблизився до машини з росіянками, видавив скло і пом'яв двері. Тварини часто просять у туристів ласощів і краще заздалегідь купити їм фрукти.

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Слон-здирник напав на машину з туристами з Росії, які приїхали на Шрі-Ланку. Відео події показало російське медіа Baza.

Несподівана зустріч із твариною сталася вранці 29 березня на трасі "Катарагама". Спочатку слон повільно йшов дорогою, жінки загальмували і стали чекати, поки він звільнить їм шлях.

"Наташо, він на нас іде! Може від'їдемо кудись?" — запитує дівчина за кермом авто.

Після цього слон підійшов впритул і придавив хоботом переднє скло. Жінки злякалися, а вікно машини тріснуло. За даними Baza, вони отримали незначні травми.

"Ось така в нас біда: скло вибите, двері вм'яті й не відчиняються. Ми живі й думаємо, що робити: повертатися чи шукати, де нас полагодять? Ще треба зрозуміти, як до страхової звертатися", — коментує відпочивальниця.

Жінки вирішили вийти із ситуації, використовуючи підручні засоби: на місці розбитого вікна вони примотали щільну прозору плівку і продовжили подорож.

Траса "Катарагама", за уточненням медіа, проходить через національний парк Яла, на ній часто можна зустріти слонів. Зазвичай туристів попереджають, що тварини можуть вийти до людей і попросити смаколиків і краще заздалегідь купити для них фрукти.

Слони можуть підійти до машини і просунути хобот у кабіну, щоб їм дали банани, кавуни або дині.

"Мабуть, поведінка цього слона була викликана досадою через відсутність частувань", — зауважили журналісти.

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