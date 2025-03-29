Отдых на Шри-Ланке: слон-вымогатель напал на машину с туристами из России (видео)

Слон опасно приблизился к машине с россиянками, выдавил стекло и помял дверь. Животные часто просят у туристов лакомства и лучше заранее купить им фрукты.

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Слон-вымогатель напал на машину с туристами из России, приехавшими на Шри-Ланку. Видео происшествия показало российское медиа Baza.

Неожиданная встреча с животным произошла утром 29 марта на трассе "Катарагама". Сначала слон медленно шел по дороге, женщины затормозили и стали ждать, пока он освободит им путь.

"Наташа, он на нас идет! Может отъедем куда-то?" — спрашивает девушка за рулем авто.

После этого слон подошел вплотную и придавил хоботом переднее стекло. Женщины испугались, а окно машины треснуло. По данным Baza, они получили незначительные травмы.

"Вот такая у нас беда: стекло выбито, дверь вмятая и не открывается. Мы живы и думаем, что делать: возвращаться, или искать, где нас починят? Еще надо понять, как в страховую обращаться", — комментирует отдыхающая.

Женщины решили выйти из ситуации, используя подручные средства: на месте разбитого окна они примотали плотную прозрачную пленку и продолжили путешествие.

Трасса "Катарагама", по уточнению медиа, проходит через национальный парк Яла, на ней часто можно встретить слонов. Обычно туристов предупреждают, что животные могут выйти к людям и попросить лакомства и лучше заранее купить для них фрукты.

Слоны могут подойти к машине и просунуть хобот в кабину, чтобы им дали бананы, арбузы или дыни.

"Видимо, поведение этого слона было вызвано досадой из-за отсутствия угощений", — заметили журналисты.

Напомним, пара из Южной Африки снимала на скрытую камеру животных, которые часто заходят к ним в дом. Оказалось, что к ним заходят в гости львы, жирафы, дикобразы и слоны.

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