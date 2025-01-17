Слон впервые в мире сымитировал человеческую речь: какими были первые слова животного

Поскольку сам слон сейчас проживает в зоопарке Южной Кореи, то и слова он выучил на корейском языке. Когда слон говорит, то кладет хобот себе в рот.

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Азиатский слон Кошик, которому в этом году исполняется 35 лет, шокировал ученых, поскольку стал первым в своем роде, кто смог скопировать человеческую речь. Об этом пишет Unilad.

Сейчас Кошик находится в зоопарке "Эверленд" в городе Йонгини, расположенном примерно в полутора часах езды от столицы Южной Кореи Сеула.

Используя свой хобот, Кошик кладет его в рот и с помощью вибраций точно имитирует человеческий голос.

Его словарный запас корейского языка уже составляет не менее пяти слов — это "нет", "сидеть", "хорошо", "лежать", а также "привет".

Доктор Анжела Штегер из Венского университета в Австрии обратилась в зоопарк с просьбой провести исследование над Кошиком, когда увидела видео того, как он разговаривает. Ей дали на это разрешение.

"Мы обнаружили высокий уровень совпадения общего значения. Человеческая речь имеет два важных аспекта: высоту (насколько звук высокий или низкий) и тембр (музыкальное качество голоса), и Кошик соответствует обоим этим аспектам. Он всегда кладет кончик хобота в рот, а затем модулирует ротовую полость", — сказала Штегер.

Она уточнила, что во время исследования не использовался рентген ротовой полости слона, поэтому, что происходит у него во рту, никто не знает.

"Но он изобрел новый способ звукоизвлечения, чтобы согласовать свои вокальные движения с человеческими собеседниками. Если учесть огромный размер слона, длинный голосовой тракт и другие анатомические отличия — например, у него хобот вместо губ... и огромная гортань — и он действительно соответствует высоте голоса своих тренеров, то это действительно шокирует", — подчеркнула Штегер.

Напомним, слониха разыграла подругу, перекрыв воду во время купания.

Фокус также писал о том, почему у слонов такие огромные уши.