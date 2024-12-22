Не для того, чтобы хорошо слышать: почему у слонов такие огромные уши (фото)

Африканские слоны имеют самые большие уши среди всех животных, и они выполняют очень важную функцию.

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Слоны имеют много особенностей, которые выделяют их среди других животных. Кроме того, что у них есть длинный хобот, который можно считать пятой конечностью, у слонов также есть огромные уши. Это не просто причуда природы, ведь уши слонов выполняют важную функцию, пишет IFLScience.

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Самым большим наземным млекопитающим в мире является африканский слон

Самым большим наземным млекопитающим в мире является африканский слон. Это животное имеет самые большие уши среди современных слонов. Они настолько большие, что составляют 20% от общей площади поверхности этих огромных животных.

Огромные уши африканских слонов эволюционировали из-за температуры окружающей среды. Обычно слоны проходят примерно 25 км в день, но могут преодолеть расстояние в 190 км, если захотят. Во время этих путешествий африканские слоны сталкиваются с разнообразием мест обитания, от саванн и лугов до лесов, но самыми жаркими местами являются пустыни и засушливые регионы Африки. Оптимальная температура тела слонов составляет 36 градусов Цельсия, но температура окружающей среды может быть намного выше.

Африканский слон Фото: Wikipedia

Большие уши слонов представляют собой один из способов, с помощью которого эти животные эволюционировали, чтобы поддерживать стабильную температуру своего тела, когда условия окружающей среды становятся жарче.

В ушах слонов находится много кровеносных сосудов, которые находятся в более тонких участках кожи, что позволяет слонам легче отводить тепло. Наличие очень большого, но также тонкого придатка означает, что у него большая площадь поверхности, что дает больше возможностей для рассеивания тепла. По оценкам ученых, через уши слонов проходит примерно 12 литров крови в минуту и это очень хороший способ охлаждения. В то же время у белых медведей маленькие уши, они меньше, чем у других медведей, и они наоборот помогают лучше сохранять тепло.

Если сравнивать размер ушей с общим размером тела, то африканский слон находится не на первом месте по этому параметру. Самые большие уши по сравнению с размером тела имеет длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso), который живет в пустынях Монголии и Китая. Если длина африканского слова составляет 6 -7 метров, то длина длинноухого тушканчика составляет всего 7- 9 сантиметров.

Длинноухий тушканчик Фото: Скриншот

У этих маленьких животных уши примерно на треть длиннее головы. Если бы у людей были такие же уши, то это было бы похоже на то, что к голове человека прикреплены виниловые пластинки. Огромные уши нужны длинноухому тушканчику, также, как и африканским слонам, для поддержания стабильной температуры тела. Длинноухие тушканчики также приспособились к жизни в пустыне, развив длинные лапы, которые похожи на лапы кенгуру.

Самые большие уши по сравнению с размером тела имеет длинноухий тушканчик

Как уже писал Фокус, в этой стране находится больше всего пирамид в мире, но это не Египет. Самыми плодовитыми строителями пирамид в истории были фараоны, которые правили некоторое время Древним Египтом, но не были египтянами.

Также Фокус писал о том, что в городе-призраке нашли "инопланетное" растение и оно не связано ни с одним растением на Земле. Исследователи не смогли связать древнюю окаменелость не только с современными, но и даже вымершими растениями.