В этой стране находится больше всего пирамид в мире: это не Египет (фото)

Самыми плодовитыми строителями пирамид в истории были фараоны, которые правили некоторое время Древним Египтом, но не были египтянами.

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Пирамиды, которые являются гробницами правителей, можно встретить по всему миру. Обычно с пирамидами больше всего ассоциируется Египет, ведь кажется, что именно в этой стране их больше всего. Но самая большая коллекция пирамид на самом деле находится другой, менее посещаемой стране, которая также находится Африке. Здесь находится примерно на 100 пирамид больше, чем построили древние египтяне, пишет IFLScience.

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Больше всего пирамид в мире находится в африканской стране Судан. По расчетам ученых в этой африканской стране находится от 220 до 255 пирамид. Судан находится южнее Египта и имеет с ним общую границу. Но на территории Египта, как считают ученые, находится всего примерно 118 пирамид.

Пирамиды, которые находятся в Судане, меньше чем египетские пирамиды, и их построили для правителей древнего царства Куш. Расцвет этого царства пришелся на VIII век до н. э., и оно находилось на территории северной части Судана, в регионе, известном как Нубия. Кстати, правители царства Куш также были фараонами Египта во времена XXV династии примерно с середины VIII века до н. э. до середины VII века до н.э.

Больше всего пирамид в мире находится в африканской стране Судан Фото: Wikipedia

Первым фараоном Древнего Египта из XXV династии был Пианхи, который в то же время был царем и царства Куш в период примерно с 746 по 716 год до н.э. Пианхи управлял двумя странами из столицы царства Куш — города Напата.

Считается, что Пианхи был поражен красотой и мощью египетских пирамид, а потому потребовал от подчиненных, чтобы его гробница выглядела так же. Он стал первым правителем царства Куш, которого похоронили в пирамиде в древнем некрополе Эль-Курру в Судане. После того, как правители царства Куш утратили контроль над Древним Египтом, они отступили обратно в Нубию и в конечном итоге после упадка города Напата основали новую столицу – город Мероэ.

На территории древнего города Мероэ можно найти подавляющее большинство пирамид царства Куш Фото: Wikipedia

Именно на территории этого древнего города можно найти подавляющее большинство пирамид царства Куш. Примерно 200 остроконечных пирамид были построены в местном некрополе в период с V по IV век до н.э. С III века до н.э. царство Куш начало приходить в упадок и было завоевано соседним царством Аксум.

Только в 1830-х года история некогда великой цивилизации была заново открыта археологами благодаря артефактам, найденным расхитителем гробниц Джузеппе Ферлини. К сожалению, Ферлини проявил мало уважения к древним пирамидам, когда он разграбил их, нанеся огромный ущерб и оставив многие древние сооружения в плачевном состоянии. Хотя некоторые пирамиды царства Куш были восстановлены, большинство гробниц продолжают разрушаться.

Нестабильная ситуация в Судане, которая длится уже много десятилетий, представляет собой серьезное препятствие для туризма, а также для археологических исследований. Поэтому, когда пирамиды Египта посещают миллионы туристов год и которые считаются одними из самых известных чудес Древнего мира, то пирамиды в Судане почти забыты и почти никого не интересуют.

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