У цій країні знаходиться найбільше пірамід у світі: це не Єгипет (фото)

Найпліднішими будівельниками пірамід в історії були фараони, які правили деякий час Стародавнім Єгиптом, але не були єгиптянами.

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Піраміди, які є гробницями правителів, можна зустріти по всьому світу. Зазвичай з пірамідами найбільше асоціюється Єгипет, адже здається, що саме в цій країні їх найбільше. Але найбільша колекція пірамід насправді знаходиться в іншій, менш відвідуваній країні, яка також знаходиться в Африці. Тут знаходиться приблизно на 100 пірамід більше, ніж побудували стародавні єгиптяни, пише IFLScience.

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Найбільше пірамід у світі знаходиться в африканській країні Судан. За розрахунками вчених у цій африканській країні знаходиться від 220 до 255 пірамід. Судан розташований на південь від Єгипту і має з ним спільний кордон. Але на території Єгипту, як вважають учені, розташовано всього приблизно 118 пірамід.

Піраміди, які знаходяться в Судані, менші за єгипетські піраміди, і їх побудували для правителів стародавнього царства Куш. Розквіт цього царства припав на VIII століття до н. е., і воно знаходилося на території північної частини Судану, в регіоні, відомому як Нубія. До речі, правителі царства Куш також були фараонами Єгипту за часів XXV династії приблизно із середини VIII століття до н. е. до середини VII століття до н. е.

Найбільше пірамід у світі знаходиться в африканській країні Судан Фото: Wikipedia

Першим фараоном Стародавнього Єгипту з XXV династії був Піанхі, який водночас був царем і царства Куш у період приблизно з 746 до 716 року до н.е. Піанхі керував двома країнами зі столиці царства Куш — міста Напата.

Вважається, що Піанхі був вражений красою і міццю єгипетських пірамід, а тому зажадав від підлеглих, щоб його гробниця була схожою на нього. Він став першим правителем царства Куш, якого поховали в піраміді в стародавньому некрополі Ель-Курру в Судані. Після того, як правителі царства Куш втратили контроль над Стародавнім Єгиптом, вони відступили назад до Нубії та зрештою після занепаду міста Напата заснували нову столицю — місто Мерое.

На території стародавнього міста Мерое можна знайти переважну більшість пірамід царства Куш Фото: Wikipedia

Саме на території цього стародавнього міста можна знайти переважну більшість пірамід царства Куш. Приблизно 200 загострених пірамід були побудовані в місцевому некрополі в період з V по IV століття до н.е. З III століття до н.е. царство Куш почало занепадати і було завойовано сусіднім царством Аксум.

Тільки в 1830-х роках історія колись великої цивілізації була заново відкрита археологами завдяки артефактам, знайденим розкрадачем гробниць Джузеппе Ферліні. На жаль, Ферліні виявив мало поваги до стародавніх пірамід, коли він розграбував їх, завдавши величезної шкоди і залишивши багато стародавніх споруд у жалюгідному стані. Хоча деякі піраміди царства Куш були відновлені, більшість гробниць продовжують руйнуватися.

Нестабільна ситуація в Судані, яка триває вже багато десятиліть, являє собою серйозну перешкоду для туризму, а також для археологічних досліджень. Тож, коли піраміди Єгипту відвідують мільйони туристів щороку і які вважаються одними з найвідоміших чудес Стародавнього світу, то піраміди в Судані майже забуті і майже нікого не цікавлять.

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