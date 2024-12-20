Кто принес сифилис в Европу: ученые наконец-то нашли виновника

В 1914 году в Европе произошла первая эпидемия сифилиса, которая вызвала длительную дискуссию среди ученых. Исследователи не могли прийти к согласию относительно того, как болезнь там оказалась.

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После военной кампании французского короля в 1494 году по Европе прокатилась опустошительная и таинственная болезнь, которую подхватили солдаты, возвращавшиеся домой из Италии. Это — первая зафиксированная вспышка сифилиса, вызвавшая многовековую дискуссию среди ученых о его происхождении, пишет The Guardian.

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Одни ученые утверждают, что болезнь возникла в Америке и попала в Европу с Колумбом в 1493 году, а другие предполагают, что она существовала в Европе задолго до этого, однако недавние открытия могут положить конец спорам. Исследователи, анализируя древнюю ДНК из скелетов по всей Америке, обнаружили доказательства, предшествующие путешествиям Колумба.

В пораженных болезнью костях обнаружены бактериальные геномы из того же семейства, что и у сифилиса. Это свидетельствует о том, что источники инфекции лежат в Америке.

Доктор Кирстен Бос, молекулярный палеопатолог из Института Макса Планка, объяснила: "Мы реконструировали пять геномов из этих костей, показав, что они являются сестринскими линиями современных штаммов, которые циркулируют сегодня. Похоже, они появились в Америке".

Сифилис относится к небольшой группе родственных болезней, среди которых фрамбезия и беджель, вызываемые штаммами бактерии Treponema pallidum. В то время как сифилис поражает население во всем мире, фрамбезия и беджель встречаются преимущественно в тропических регионах.

Скелетные останки, исследованные командой Бос, включая кости из Аргентины, Чили, Мексики и зуб из Перу, предоставили важную информацию. Радиоуглеродный анализ позволил исследователям проследить бактерии до общего предка, который датируется 9 000 лет назад — периодом, когда люди в Америке были географически изолированы от остального мира.

Исследование подтверждает теорию о том, что сифилис и его родственные болезни возникли в Америке и распространились по всему миру благодаря европейской колонизации и торговле людьми. Однако полученные данные не решают всех вопросов.

"Мы анализируем ограниченные данные целостно и беспристрастно, но нарратив и в дальнейшем будет развиваться", — отметила ученая.

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Это исследование углубляет наше понимание происхождения сифилиса и демонстрирует, как такие исторические события, как колонизация, повлияли на глобальное распространение болезней. Последствия открытия выходят за рамки исторических дебатов, открывая окно в сложное взаимодействие биологии, миграции и истории человечества.

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