Хто приніс сифіліс в Європу: вчені нарешті знайшли винуватця

У 1914 році в Європі сталася перша епідемія сифілісу, яка спричинила тривалу дискусію серед вчених. Дослідники не могли дійти згоди щодо того, як хвороба там опинилася.

Related video

Після військової кампанії французького короля у 1494 році по Європі прокотилася спустошлива і таємнича хвороба, яку підхопили солдати, що поверталися додому з Італії. Це — перший зафіксований спалах сифілісу, що спричинив багатовікову дискусію серед науковців про його походження, пише The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одні вчені стверджують, що хвороба виникла в Америці і потрапила до Європи з Колумбом у 1493 році, а інші припускають, що вона існувала у Європі задовго до цього, проте нещодавні відкриття можуть покласти край суперечкам. Дослідники, аналізуючи стародавню ДНК зі скелетів по всій Америці, виявили докази, які передують подорожам Колумба.

В уражених хворобою кістках виявлено бактеріальні геноми з тієї ж родини, що й у сифілісу. Це свідчить про те, що джерела інфекції лежать в Америці.

Докторка Кірстен Бос, молекулярна палеопатологиня з Інституту Макса Планка, пояснила: "Ми реконструювали п'ять геномів з цих кісток, показавши, що вони є сестринськими лініями сучасних штамів, які циркулюють сьогодні. Схоже, вони з'явилися в Америці".

Сифіліс належить до невеликої групи споріднених хвороб, серед яких фрамбезія і беджель, які спричиняють штами бактерії Treponema pallidum. У той час як сифіліс уражає населення в усьому світі, фрамбезія і беджель зустрічаються переважно в тропічних регіонах.

Скелетні рештки, досліджені командою Бос, включаючи кістки з Аргентини, Чилі, Мексики та зуб з Перу, надали важливу інформацію. Радіовуглецевий аналіз дозволив дослідникам простежити бактерії до спільного предка, який датується 9 000 років тому — періодом, коли люди в Америці були географічно ізольовані від решти світу.

Дослідження підтверджує теорію про те, що сифіліс і його споріднені хвороби виникли в Америці і поширилися по всьому світу завдяки європейській колонізації та торгівлі людьми. Однак отримані дані не вирішують усіх питань.

"Ми аналізуємо обмежені дані цілісно і неупереджено, але наратив й надалі розвиватиметься", — зауважила науковиця.

Важливо

Інопланетянин із Кувейту: археологи знайшли "позаземну" статуетку, якій 7 000 років (фото)

Це дослідження поглиблює наше розуміння походження сифілісу і демонструє, як такі історичні події, як колонізація, вплинули на глобальне поширення хвороб. Наслідки відкриття виходять за рамки історичних дебатів, відкриваючи вікно у складну взаємодію біології, міграції та історії людства.

Раніше Фокус писав про моторошну знахідку в Північній Голландії. Дослідники виявили підлогу, вистелену кістками.

А також ми розповідали про новий спосіб, який дозволив врятувати затонулий німецький бомбардувальник.