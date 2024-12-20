В городе-призраке нашли "инопланетное" растение: оно не связано ни с одним растением на Земле

Исследователи не смогли связать древнюю окаменелость не только с современными, но и даже вымершими растениями.

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Ученые подтвердили, что так называемое "инопланетное растение", которое нашли около города-призрака в Юте (США), видимо, никак не связано ни с одним растением из ныне живущих семейств или видов, пишет LiveScience.

Палеонтологи впервые обнаружили окаменелые листья растения в 1969 году, назвав его Othniophyton elongatum, что в переводе означает "инопланетное растение". Тогда исследователи полагали, что найденное ими растение было связано с женьшенем.

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Но более поздний анализ показал, что это не так. Куратор палеоботаники в Музее естественной истории Флориды и эксперт по ископаемым из Юты Стивен Манчестер отыскал интересный образец в палеоботанической коллекции Калифорнийского университета в Беркли. Дело в том, что хорошо сохранившаяся окаменелость растения была найдена в той же местности, что и листья инопланетного растения.

Реконструкция Othniophyton elongatum или инопланетного растения Фото: Ashley Hamersma, Manchester et al., 2024

После этого группа ученых проанализировала окаменелости обоих растений и выяснила, что они принадлежат к одному и тому же виду.

Обе окаменелости были найдены в формации Грин-Ривер в восточной части Юты, недалеко от заброшенного города Рэйнбоу. Этот регион 47 млн лет назад был огромной озерной экосистемой, которая располагалась вблизи действующих вулканов. Озерный осадок и вулканический пепел сохранили останки рыб, рептилий, птиц и растений.

В своем исследовании ученые попытались найти современные семейства растений, которые были бы похожи на найденные окаменелости. Отмечается, что более поздний образец, в отличие от первого, имел листья, цветы и плоды, которые очень сильно отличались от женьшеня.

В итоге, ученые не смогли сопоставить окаменелости ни с одним из более чем 400 семейств цветковых растений, которые существуют на сегодняшний день или вымерли ранее.

Новая технология микроскопии и искусственный интеллект позволили более подробно изучить окаменелости растений. Так, в плодах были найдены отпечатки маленьких развивающихся семян. Также исследователи нашли тычинки – мужские репродуктивные органы цветов, которые у большинства растений отделяются после оплодотворения.

"Обычно тычинки отпадают по мере развития плода. Но найденные растения сохранили тычинки, в то время как уже развились зрелые плоды с семенами, готовыми к распространению. Мы не знаем ничего подобного в современной природе", — подытожили ученые.

Напомним, впервые показан разговор между растениями. Исследователи сняли на камеру то, как соседние растения общаются между собой очень оригинальным способом.