У місті-привиді знайшли "інопланетну" рослину: вона не пов'язана з жодною рослиною на Землі

Дослідники не змогли пов'язати стародавню скам'янілість не тільки з сучасними, а й навіть із вимерлими рослинами.

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Вчені підтвердили, що так звана "інопланетна рослина", яку знайшли біля міста-примари в Юті (США), мабуть, ніяк не пов'язана з жодною рослиною з нині живих родин або видів, пише LiveScience.

Палеонтологи вперше виявили скам'яніле листя рослини 1969 року, назвавши її Othniophyton elongatum, що в перекладі означає "інопланетна рослина". Тоді дослідники вважали, що знайдена ними рослина була пов'язана з женьшенем.

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Але пізніший аналіз показав, що це не так. Куратор палеоботаніки в Музеї природної історії Флориди та експерт зі скам'янілостей з Юти Стівен Манчестер відшукав цікавий зразок у палеоботанічній колекції Каліфорнійського університету в Берклі. Річ у тім, що скам'янілість рослини, яка добре збереглася, була знайдена в тій самій місцевості, що й листя інопланетної рослини.

Реконструкция Othniophyton elongatum или инопланетного растения Фото: Ashley Hamersma, Manchester et al., 2024

Після цього група вчених проаналізувала скам'янілості обох рослин і з'ясувала, що вони належать до одного й того ж виду.

Обидві скам'янілості були знайдені у формації Ґрін-Рівер у східній частині Юти, недалеко від покинутого міста Рейнбоу. Цей регіон 47 млн років тому був величезною озерною екосистемою, яка розташовувалася поблизу діючих вулканів. Озерний осад і вулканічний попіл зберегли останки риб, рептилій, птахів і рослин.

У своєму дослідженні вчені спробували знайти сучасні родини рослин, які були б схожі на знайдені скам'янілості. Зазначається, що пізніший зразок, на відміну від першого, мав листя, квіти та плоди, які дуже відрізнялися від женьшеню.

У підсумку, вчені не змогли зіставити скам'янілості з жодною із понад 400 родин квіткових рослин, які є на сьогодні або вимерли раніше.

Нова технологія мікроскопії та штучний інтелект дали змогу більш детально вивчити скам'янілості рослин. Так, у плодах було знайдено відбитки маленьких насінин, що розвиваються. Також дослідники знайшли тичинки — чоловічі репродуктивні органи квітів, які у більшості рослин відокремлюються після запліднення.

"Зазвичай тичинки відпадають упродовж розвитку плоду. Але знайдені рослини зберегли тичинки, тоді як уже розвинулися зрілі плоди з насінням, готовим до поширення. Ми не знаємо нічого подібного в сучасній природі", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вперше показано розмову між рослинами. Дослідники зняли на камеру те, як сусідні рослини спілкуються між собою у дуже оригінальний спосіб.