Не для того, щоб добре чути: чому у слонів такі величезні вуха (фото)

Африканські слони мають найбільші вуха серед усіх тварин, і вони виконують дуже важливу функцію.

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Слони мають багато особливостей, які виділяють їх серед інших тварин. Окрім того, що в них є довгий хобот, який можна вважати п'ятою кінцівкою, у слонів також є величезні вуха. Це не просто примха природи, адже вуха слонів виконують важливу функцію, пише IFLScience.

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Найбільшим наземним ссавцем у світі є африканський слон

Найбільшим наземним ссавцем у світі є африканський слон. Ця тварина має найбільші вуха серед сучасних слонів. Вони настільки великі, що становлять 20% від загальної площі поверхні цих величезних тварин.

Величезні вуха африканських слонів еволюціонували через температуру навколишнього середовища. Зазвичай слони проходять приблизно 25 км на день, але можуть подолати відстань у 190 км, якщо захочуть. Під час цих подорожей африканські слони стикаються з різноманітністю місць проживання, від саван і лугів до лісів, але найспекотнішими місцями є пустелі та посушливі регіони Африки. Оптимальна температура тіла слонів становить 36 градусів Цельсія, але температура навколишнього середовища може бути набагато вищою.

Африканський слон Фото: Wikipedia

Великі вуха слонів являють собою один із способів, за допомогою якого ці тварини еволюціонували, щоб підтримувати стабільну температуру свого тіла, коли умови навколишнього середовища стають спекотнішими.

У вухах слонів знаходиться багато кровоносних судин, які знаходяться в більш тонких ділянках шкіри, що дозволяє слонам легше відводити тепло. Наявність дуже великого, але також тонкого придатка означає, що у нього велика площа поверхні, що дає більше можливостей для розсіювання тепла. За оцінками вчених, через вуха слонів проходить приблизно 12 літрів крові за хвилину і це дуже хороший спосіб охолодження. Водночас у білих ведмедів маленькі вуха, вони менші, ніж у інших ведмедів, і вони навпаки допомагають краще зберігати тепло.

Якщо порівнювати розмір вух із загальним розміром тіла, то африканський слон перебуває не на першому місці за цим параметром. Найбільші вуха порівняно з розміром тіла має довговухий тушканчик (Euchoreutes naso), який мешкає в пустелях Монголії та Китаю. Якщо довжина африканського слова становить 6-7 метрів, то довжина довговухого тушканчика становить лише 7-9 сантиметрів.

Довговухий тушканчик Фото: Скриншот

У цих маленьких тварин вуха приблизно на третину довші за голову. Якби в людей були такі самі вуха, то це було б схоже на те, що до голови людини прикріплені вінілові пластинки. Величезні вуха потрібні довговухому тушканчику, так само, як і африканським слонам, для підтримання стабільної температури тіла. Довговухі тушканчики також пристосувалися до життя в пустелі, розвинувши довгі лапи, які схожі на лапи кенгуру.

Найбільші вуха порівняно з розміром тіла має довговухий тушканчик

Як уже писав Фокус, у цій країні знаходиться найбільше пірамід у світі, але це не Єгипет. Найбільш плідними будівельниками пірамід в історії були фараони, які правили деякий час Стародавнім Єгиптом, але не були єгиптянами.

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