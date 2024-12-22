Не для того, щоб добре чути: чому у слонів такі величезні вуха (фото)
Африканські слони мають найбільші вуха серед усіх тварин, і вони виконують дуже важливу функцію.
Слони мають багато особливостей, які виділяють їх серед інших тварин. Окрім того, що в них є довгий хобот, який можна вважати п'ятою кінцівкою, у слонів також є величезні вуха. Це не просто примха природи, адже вуха слонів виконують важливу функцію, пише IFLScience.
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Найбільшим наземним ссавцем у світі є африканський слон. Ця тварина має найбільші вуха серед сучасних слонів. Вони настільки великі, що становлять 20% від загальної площі поверхні цих величезних тварин.
Величезні вуха африканських слонів еволюціонували через температуру навколишнього середовища. Зазвичай слони проходять приблизно 25 км на день, але можуть подолати відстань у 190 км, якщо захочуть. Під час цих подорожей африканські слони стикаються з різноманітністю місць проживання, від саван і лугів до лісів, але найспекотнішими місцями є пустелі та посушливі регіони Африки. Оптимальна температура тіла слонів становить 36 градусів Цельсія, але температура навколишнього середовища може бути набагато вищою.
Великі вуха слонів являють собою один із способів, за допомогою якого ці тварини еволюціонували, щоб підтримувати стабільну температуру свого тіла, коли умови навколишнього середовища стають спекотнішими.
У вухах слонів знаходиться багато кровоносних судин, які знаходяться в більш тонких ділянках шкіри, що дозволяє слонам легше відводити тепло. Наявність дуже великого, але також тонкого придатка означає, що у нього велика площа поверхні, що дає більше можливостей для розсіювання тепла. За оцінками вчених, через вуха слонів проходить приблизно 12 літрів крові за хвилину і це дуже хороший спосіб охолодження. Водночас у білих ведмедів маленькі вуха, вони менші, ніж у інших ведмедів, і вони навпаки допомагають краще зберігати тепло.
Якщо порівнювати розмір вух із загальним розміром тіла, то африканський слон перебуває не на першому місці за цим параметром. Найбільші вуха порівняно з розміром тіла має довговухий тушканчик (Euchoreutes naso), який мешкає в пустелях Монголії та Китаю. Якщо довжина африканського слова становить 6-7 метрів, то довжина довговухого тушканчика становить лише 7-9 сантиметрів.
У цих маленьких тварин вуха приблизно на третину довші за голову. Якби в людей були такі самі вуха, то це було б схоже на те, що до голови людини прикріплені вінілові пластинки. Величезні вуха потрібні довговухому тушканчику, так само, як і африканським слонам, для підтримання стабільної температури тіла. Довговухі тушканчики також пристосувалися до життя в пустелі, розвинувши довгі лапи, які схожі на лапи кенгуру.
Як уже писав Фокус, у цій країні знаходиться найбільше пірамід у світі, але це не Єгипет. Найбільш плідними будівельниками пірамід в історії були фараони, які правили деякий час Стародавнім Єгиптом, але не були єгиптянами.
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