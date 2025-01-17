Слон вперше у світі зімітував людську мову: якими були перші слова тварини

Оскільки сам слон наразі проживає у зоопарку Південної Кореї, то й слова він вивчив корейською мовою. Коли слон говорить, то кладе хобот собі до рота.

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Азійський слон Кошік, якому цього року виповнюється 35 років, шокував науковців, оскільки став першим у своєму роді, хто зміг скопіювати людську мову. Про це пише Unilad.

Наразі Кошік перебуває в зоопарку "Еверленд" в місті Йонгіні, що розташоване приблизно за півтори години їзди від столиці Південної Кореї Сеула.

Використовуючи свій хобот, Кошік кладе його до рота і за допомогою вібрацій точно імітує людський голос.

Його словниковий запас корейської мови вже складає щонайменше п'ять слів — це "ні", "сидіти", "добре", "лежати", а також "привіт".

Докторка Анжела Штегер із Віденського університету в Австрії звернулася до зоопарку з проханням провести дослідження над Кошіком, коли побачила відео того, як він розмовляє. Їй дали на це дозвіл.

"Ми виявили високий рівень збігу загального значення. Людська мова має два важливих аспекти: висоту (наскільки звук високий чи низький) і тембр (музична якість голосу), і Кошік відповідає обом цим аспектам. Він завжди кладе кінчик хобота до рота, а потім модулює ротову порожнину", — сказала Штегер.

Вона уточнила, що під час дослідження не використовувався рентген ротової порожнини слона, тому, що відбувається у нього в роті, ніхто не знає.

"Але він винайшов новий спосіб звуковидобування, щоб узгодити свої вокальні рухи з людськими співрозмовниками. Якщо врахувати величезний розмір слона, довгий голосовий тракт та інші анатомічні відмінності – наприклад, у нього хобот замість губ… і величезна гортань – і він дійсно відповідає висоті голосу своїх тренерів, то це дійсно шокує", — наголосила Штегер.

Нагадаємо, слониха розіграла подругу, перекривши воду під час купання.

Фокус також писав про те, чому у слонів такі величезні вуха.