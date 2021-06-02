Фокус протестував DS 3 Crossback — новий компактний кросовер (фото, відео)

Лексус, Інфініті й Акура. Що об'єднує ці бренди? Всі вони преміум-бренди при давно відомих і шанованих марках автомобілів. Чим можуть відповісти інші виробники, наприклад, французькі?

Відео тест-драйву

Огляд нового кросовера DS 3 Crossback

Знайомтеся, це DS 3 Crossback — новий компактний кросовер від DS Automobiles, що входить в концерн PSA, який зараз перетворився на автогіганта Stellantis. Друге «дітище» після флагмана DS 7 Crossback.

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Найближчі родичі в DS 3 Crossback — це Peugeot 2008 та Opel Mokka (продажі останнього почалися в Україні навесні 2021). Всі вони побудовані на єдиній платформі CMP.

Хто основні конкуренти DS 3 Crossback

DS 3 Crossback належить до сегменту B-SUV. Основні його конкуренти — Audi Q2 та Mini Countryman. Але зважаючи на обмеженість ринку сюди можна додати Mazda CX-30, який хоч і не використовує слово «преміум», але цілком вдало конкурує в цьому сегменті, або Toyota C-HR, яка сильна своїми гібридними версіями. При цьому конкуренти більше, ніж DS 3 Crossback, і вже замахуються на сегмент C-SUV.

Технічні характеристики кросовера від DS: двигун, трансмісія, привід

У нас на тест-драйві — компактний кросовер із переднім приводом і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У автомобіля бензиновий турбований 3-циліндровий двигун обʼємом 1,2 л. і потужністю 130 к. с.

Взагалі ж в арсеналі в DS 3 Crossback є ще варіанти з дизельним і бензиновим двигунами, але бензиновий більш потужний — 155 к. с. Крім того, в Україні чекають появи DS 3 E-Tense — повністю електричного кросовера, але це вже зовсім інша історія.

Зовнішність від-кутюр: екстерʼєр DS 3 Crossback

У DS Automobiles не побоялися зробити щось нове, не таке, як у всіх. І автомобіль дійсно привертає до себе увагу.

У фас DS 3 Crossback виглядає разюче. Автомобіль ніби одягнений в шолом римського воїна. Ефектно виглядає величезна чорна решітка радіатора, на якій красується логотип — звичний в Парижі, але все ще рідкісний в наших краях. Саме за рахунок масивної передньої частини машина здається більшою, ніж є насправді.

[ + – ] Масивна решітка радіатора DS 3 Crossback візуально збільшує автомобіль Фото: Татьяна Собченко

На особливу увагу заслуговують матричні світлодіодні фари із хвилястою лінією зверху. У них стоять 15 автономних вогнів, які вмикаються і загасають автоматично. Коли камера фіксує попутні та зустрічні автомобілі, матричні фари ніби вирізують ці авто зі світлового потоку й не засліплюють водіїв.

[ + – ] Матричні фари складаються з трьох поворотних модулів для ближнього світла і ще одного модуля — для руху

Помітні фішки екстерʼєру — висуваються ручки дверей, які практично не трапляються в цьому класі. Тут стоїть система безключового доступу, і ручки залишаються врівень з дверима до тих пір, поки ключ не опиниться на відстані 1,5 м від машини.

Ще одна помітна риса — віконна лінія на задніх дверях, яка йде вгору біля середньої стійки.

[ + – ] DS 3 Crossback вражає неординарним дизайном

Якщо Ви хочете персоналізувати свій DS 3 Crossback, можна вибрати інший колір даху і з девʼяти запропонованих варіантів вибрати колір кузова.

Ззаду DS 3 Crossback виглядає не менш ефектно. Обʼємні світлодіодні 3D-ліхтарі зʼєднані смужкою з написом Crossback. А внизу праворуч розташовується подвійна хромована вихлопна труба.

Габарити, вага, кліренс DS 3 Crossback

DS 3 Crossback — автомобіль невеликий і легкий. Він важить всього 1 205 кг. Довжина — 4 118 мм, ширина — 1 791 мм, висота — 1 534 мм.

Кліренс — 180 мм, що цілком пристойно і дає можливість їздити не тільки по місту. А легкосплавні колісні диски чорного кольору 18-го діаметру доповнюють образ нехай невеликого, але позашляховика.

[ + – ] У DS 3 Crossback кліренс — 180 мм

Багажник DS 3 Crossback

У багажника цілком пристойний обсяг — 350 л. А ось чого не вистачає, це електроприводу закриття багажника. Людям невисокого зросту буде складно вхопитися за виїмку, щоб його закрити. Мені доводилося дотягуватися до зовнішньої частини кришки багажника і тягнути її.

Інтерʼєр DS 3 Crossback: не такий, як усі

Ефектний зовнішній вигляд DS 3 Crossback поєднується з таким же ефектним і неординарним інтерʼєром.

[ + – ] У салоні DS 3 Crossback переважає незвичайний ромбоподібний дизайн [ + – ] У нашій версії стоїть дисплей діаметром 10,3 дюймів

Усередині салону Ви відчуваєте себе в машині преміум-класу. Тут переважає ромбоподібний декор. Передня панель оббита алькантарою — штучною замшею — з красивими строчками. Вона приємна на дотик і створює домашню, затишну атмосферу.

У нашій версії стоїть дисплей діаметром 10,3 дюймів. Меню для мене виявилося складним, як французька мова, проте є навігація. За кермом розташована приємна для очей інформативна цифрова панель приладів. З нестандартних рішень: дефлектори обдування розташовуються на дверях, а ось кнопки керуванням склопідйомниками вирішили винести на центральну консоль.

[ + – ] У DS 3 Crossback нестандартне розташування кнопок склопідйомників

Передні сидіння регулюються механічно. У них хороша бічна підтримка і трирівневий підігрів.

Дзеркала заднього виду з LED-підсвіткою, підігрівом й автоматично складаються. Є камера заднього виду.

Які є ніші для речей

Що стосується простору, то попереду досить просторо для пасажирів. Є два підстаканники, місце для бездротової зарядки телефону та два USB. Тут нестандартні карти дверей — ручка розташована високо, і двері весь час хочеться закрити, потягнувши за нішу для пляшок. Простір у центральному підлокітнику невеликий, зате бардачок величезний.

Простір на другому ряду

Двері другого ряду відкриваються не дуже широко, тому сідати важко, проте це компенсується тим, що простору на другому ряду достатньо.

Але краса часом бере гору над практичністю. Памʼятайте ту вигнуту лінію вікон зовні? Цей стилістичний акцент зменшив задні вікна. Через це ззаду не дуже світло, а модні нині чорна стеля і тонування стекол створюють приглушену атмосферу.

Як їде новий кросовер DS

Керованість і розгінна динаміка DS 3 Crossback

Як у місті, так і на трасі наш автомобіль хороший. Він швидко реагує на рух кермом. У турбованого двигуна хороша віддача, він економний, але в той же час спритний. Потужності 130 к. с. достатньо для того, щоб кросовер легко і впевнено розганявся.

Автомобіль легше основних конкурентів, тому він набирає швидкість невимушено. Заявлений розгін до сотні становить 9,2 с. Для порівняння, у тієї ж Mazda CX-30 при 150 к. с. розгін триває 10,4 с.

Як працює турбований мотор

Мені було дуже цікаво протестувати мотор такого маленького обсягу, але посилений турбіною. Як працює турбований мотор? Вихлопні гази надходять на лопаті турбіни, що дозволяє подавати в циліндри під тиском велику кількість повітря. Паливо згорає швидше — і збільшується потужність двигуна. Які є плюси у турбованих двигунів: вони екологічніші (паливо згорає майже повністю), вони тихіші й більш потужні.

Які є режими їзди

Є три режими їзди: нормал, еко та спорт. Вони впливають на налаштування коробки передач, двигуна та керма. У режимі еко авто рухається плавно і ніби згладжує реакцію на різкі натискання на педалі. А ось в режимі спорт DS 3 Crossback мене вразив — коли ви тиснете на педаль газу, автомобіль ніби відштовхується задніми колесами від асфальту, відчутно швидше набираючи швидкість. Рульове колесо стає важчим й автомобіль гостріше реагує на повороти керма, коробка-автомат перемикається швидше. Тому, якщо хочете найкращої віддачі від двигуна, вмикайте режим спорт.

Яка підвіска на DS 3 Crossback

Нерівності дороги цілком до снаги цьому невеликому кросоверу. Великим колесам не страшні ями, але підвіска трохи жорстка. На передній осі в DS встановлена підвіска Макферсон, а ззаду стоїть торсіонна балка.

Системи безпеки та допомоги в керуванні

Є адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі та система екстреного гальмування. Є активна система контролю сліпих зон, тобто автомобіль не просто попереджає про наявність іншого авто в сліпій зоні, а ще й підрулює, відводячи від небезпеки.

Шумоізоляція

Крім того, що Ви почуваєтеся в безпеці, в салоні DS 3 Crossback тихо й затишно. Виробник дуже добре попрацював над звукоізоляцією, що дозволяє приховати шуми двигуна і навколишнього міста.

Яка витрата палива у DS 3 Crossback

Заявлена витрата палива: в місті — 7,4 л., на трасі — 5,3 л., у змішаному циклі — 6,1 л. Всього ми проїхали 600 км, намагаючись особливо не перевищувати обмеження швидкості. Реально у нас вийшло 6,8 л у змішаному циклі. Результат гідний поваги, — в моїх руках тільки гібриди показували цифри нижче.

Як провести тест-драйв DS 3 Crossback

Якщо Ви хочете протестувати DS 3 Crossback, можна заповнити форму на сайті представництва й обрати дилера, який надасть автомобіль. Є три дилери, які дають на тест DS 3 Crossback. Вони знаходяться в Києві, Харкові та Львові.

Ми вибрали для тесту дорогу з Києва до Канева, щоб помилуватися видами на Дніпро з Тарасової гори.

Комплектації та ціни DS 3 Crossback

В Україні DS 3 Crossback із бензиновими моторами продається зараз у двох комплектаціях. Вартість автомобіля з двигуном на 130 к. с. — 695 500 грн (25 500 доларів), а з двигуном на 155 к. с. — 813 900 грн (29 900 доларів). Порівняти ціни та характеристики Ви можете в таблиці нижче.

У нас на тесті автомобіль у виконанні Performance Line+ вартістю 26 000 доларів, який прибув в Україну в лімітованій кількості.

Порівняльна таблиця цін і характеристик DS 3 Crossback, доступного в Україні

1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 1.2 PureTech 155 Привід передній передній передній Двигун бензиновий турбований дизельний бензиновий турбований Об'єм двигуна 1,2 л 1,5 л 1,2 л Потужність двигуна 130 к. с. 130 к. с. 155 к. с. Розгін до 100 км/год 9,2 с 9,9 с. 8,2 с. Кліренс 180 мм 180 мм 180 мм Об'єм багажника 350 л 350 л 350 л Заявлена витрата в змішаному циклі 6,1 л/100 км 3,8 л/100 км 6,1 л/100 км Реальна витрата під час тест-драйву 6,8 л/100 км Максимальна швидкість 196 км/год 195 км/год 208 км/год Ціна 695 500 грн 747 400 - 848 600 грн 813 900 грн

Підбиваємо підсумки

Мінуси

маленькі вікна ззаду;

незручно закривати багажник.

Плюси

ексклюзивність як в екстерʼєрі, так і всередині;

ціна менша, ніж повинен коштувати автомобіль такого рівня;

великі красиві колеса;

сучасні матричні фари;

невелика витрата палива.

Вердикт Фокуса

У DS 3 Crossback є багато переваг. Але головна перевага цього автомобіля — його ексклюзивність. Поки в Україні продажі DS тільки набирають обертів, Ви здивуєте сусідів і друзів неординарною машиною. Його стиль всередині та зовні — головний аргумент. Не дарма в рекламі DS 3 Crossback зображується на тлі Вандомської колони в Парижі. Він дійсно має французький шарм.

Технічні характеристики DS 3 Crossback. Компактний кросовер у комплектації Performance Line+