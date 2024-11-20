Мало втрачають у ціні: названо найліквідніші авто сучасності (фото)
Експерти проаналізували 311 моделей і визначили, що найменше втрачають у ціні японські авто. Лідерами рейтингу стали Toyota та Lexus.
При виборі авто чимало покупців звертають увагу на такий параметр, як ліквідність. Одні моделі суттєво дешевшають за кілька років, інші – тримають ціну. Американське агентство J.D. Power визначило найліквідніші автомобілі на ринку.
У рамках дослідження проаналізували інформацію по 311 моделях 16 марок. Експерти визначили, наскільки дешевшає те чи інше авто.
Вияявилося, що найліквідніші авто — моделі концерну Toyota. Toyota та Lexus повільно дешевшають. Також мало втрачають у ціні окремі моделі General Motors, Honda/Acura та Subaru.Важливо
Найліквідніші автомобілі сучасності:
- малі преміальні автомобілі – Acura Integra;
- компактні авто — Honda Civic;
- компактні преміальні авто — Lexus IS;
- середньорозмірні авто — Toyota Camry;
- середньорозмірні преміальні авто — BMW 5 Series;
- великі преміальні авто — Lexus LS;
- компактні спорткари — Toyota GR Supra;
- спорткари — Subaru WRX;
- середньорозмірні спорткари — Chevrolet Corvette;
- мінівени — Kia Carnival;
- електромобілі — Dodge Charger Daytona;
- преміальні електромобілі — Tesla Model 3;
- субкомпактні кросовери — Nissan Kicks;
- малі кросовери — Subaru Crosstrek;
- малі преміальні кросовери — BMW X1;
- компактні кросовери — Subaru Forester;
- компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
- середньорозмірні кросовери — Honda Passport;
- середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;
- сімейні кросовери — Kia Telluride;
- сімейні преміальні кросовери — Lexus TX;
- повнорозмірні позашляховики — Jeep Wagoneer;
- повнорозмірні преміальні позашляховики — Cadillac Escalade;
- позашляховики — Toyota Land Cruiser;
- електричні кросовери — Hyundai Kona EV;
- електричні преміальні — GMC Hummer SUV;
- середньорозмірні пікапи — Jeep Gladiator;
- повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra;
- важкі пікапи — GMC Sierra 3500 HD;
- електричні пікапи — GMC Hummer EV;
- фургони — Mercedes Sprinter.
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