Мало втрачають у ціні: названо найліквідніші авто сучасності (фото)

Експерти проаналізували 311 моделей і визначили, що найменше втрачають у ціні японські авто. Лідерами рейтингу стали Toyota та Lexus.

При виборі авто чимало покупців звертають увагу на такий параметр, як ліквідність. Одні моделі суттєво дешевшають за кілька років, інші – тримають ціну. Американське агентство J.D. Power визначило найліквідніші автомобілі на ринку.

Subaru Forester — найліквідніший компактний кросовер Фото: Subaru

У рамках дослідження проаналізували інформацію по 311 моделях 16 марок. Експерти визначили, наскільки дешевшає те чи інше авто.

Lexus RX — ліквідний преміальний кросовер Фото: lexus.ua

Вияявилося, що найліквідніші авто — моделі концерну Toyota. Toyota та Lexus повільно дешевшають. Також мало втрачають у ціні окремі моделі General Motors, Honda/Acura та Subaru.

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Найліквідніші автомобілі сучасності:

малі преміальні автомобілі – Acura Integra;

компактні авто — Honda Civic;

компактні преміальні авто — Lexus IS;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні авто — BMW 5 Series;

великі преміальні авто — Lexus LS;

компактні спорткари — Toyota GR Supra;

спорткари — Subaru WRX;

середньорозмірні спорткари — Chevrolet Corvette;

мінівени — Kia Carnival;

електромобілі — Dodge Charger Daytona;

преміальні електромобілі — Tesla Model 3;

субкомпактні кросовери — Nissan Kicks;

малі кросовери — Subaru Crosstrek;

малі преміальні кросовери — BMW X1;

компактні кросовери — Subaru Forester;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Honda Passport;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;

сімейні кросовери — Kia Telluride;

сімейні преміальні кросовери — Lexus TX;

повнорозмірні позашляховики — Jeep Wagoneer;

повнорозмірні преміальні позашляховики — Cadillac Escalade;

позашляховики — Toyota Land Cruiser;

електричні кросовери — Hyundai Kona EV;

електричні преміальні — GMC Hummer SUV;

середньорозмірні пікапи — Jeep Gladiator;

повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra;

важкі пікапи — GMC Sierra 3500 HD;

електричні пікапи — GMC Hummer EV;

фургони — Mercedes Sprinter.

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