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Авто

Мало втрачають у ціні: названо найліквідніші авто сучасності (фото)

Toyota Camry, ліквідність авто, найліквідніші авто
Фото: Toyota | Toyota Camry є одним із найліквідніших авто на ринку

Експерти проаналізували 311 моделей і визначили, що найменше втрачають у ціні японські авто. Лідерами рейтингу стали Toyota та Lexus.

При виборі авто чимало покупців звертають увагу на такий параметр, як ліквідність. Одні моделі суттєво дешевшають за кілька років, інші – тримають ціну. Американське агентство J.D. Power визначило найліквідніші автомобілі на ринку.

Subaru Forester, ліквідність авто, найліквідніші авто Fullscreen
Subaru Forester — найліквідніший компактний кросовер
Фото: Subaru

У рамках дослідження проаналізували інформацію по 311 моделях 16 марок. Експерти визначили, наскільки дешевшає те чи інше авто.

Lexus RX, ліквідність авто, найліквідніші авто Fullscreen
Lexus RX — ліквідний преміальний кросовер
Фото: lexus.ua

Вияявилося, що найліквідніші авто — моделі концерну Toyota. Toyota та Lexus повільно дешевшають. Також мало втрачають у ціні окремі моделі General Motors, Honda/Acura та Subaru.

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Найліквідніші автомобілі сучасності:

  • малі преміальні автомобілі – Acura Integra;
  • компактні авто — Honda Civic;
  • компактні преміальні авто — Lexus IS;
  • середньорозмірні авто — Toyota Camry;
  • середньорозмірні преміальні авто — BMW 5 Series;
  • великі преміальні авто — Lexus LS;
  • компактні спорткари — Toyota GR Supra;
  • спорткари — Subaru WRX;
  • середньорозмірні спорткари — Chevrolet Corvette;
  • мінівени — Kia Carnival;
  • електромобілі — Dodge Charger Daytona;
  • преміальні електромобілі — Tesla Model 3;
  • субкомпактні кросовери — Nissan Kicks;
  • малі кросовери — Subaru Crosstrek;
  • малі преміальні кросовери — BMW X1;
  • компактні кросовери — Subaru Forester;
  • компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
  • середньорозмірні кросовери — Honda Passport;
  • середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;
  • сімейні кросовери — Kia Telluride;
  • сімейні преміальні кросовери — Lexus TX;
  • повнорозмірні позашляховики — Jeep Wagoneer;
  • повнорозмірні преміальні позашляховики — Cadillac Escalade;
  • позашляховики — Toyota Land Cruiser;
  • електричні кросовери — Hyundai Kona EV;
  • електричні преміальні — GMC Hummer SUV;
  • середньорозмірні пікапи — Jeep Gladiator;
  • повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra;
  • важкі пікапи — GMC Sierra 3500 HD;
  • електричні пікапи — GMC Hummer EV;
  • фургони — Mercedes Sprinter.

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