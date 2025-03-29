Обходьте стороною: які "сюрпризи" приховують у собі купальники та спідня білизна із секонд-хенду

Експерти не рекомендують економити на речах, які максимально контактують із тілом, оскільки ношена спідня білизна або купальники можуть виявитися населеними небезпечною фауною.

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Купівля в секонд-хендах спідньої білизни та купальників таїть у собі дуже багато ризиків, про які розповіла авторка блогу Go ask Alice з Колумбійського університету. Вона детально пояснила, чому не варто економити на таких речах і краще брати їх новими.

Незважаючи на те, що купівля вживаного одягу — це дешевше, усвідомленіше і допомагає якоюсь мірою берегти довкілля, спідня білизна та речі, котрі максимально прилягають до тіла, — не те, що варто хапати з полиць у магазинах секонд-хенду.

Головне в цьому питанні — гігієна. Тілесні рідини, такі як піт, слина, вагінальні виділення, сперма і виділення з ран, можуть містити бактерії, віруси і паразитів. Якщо ці мікроорганізми потраплять на чийсь одяг і не будуть належним чином очищені, вони можуть передатися тому, хто носитиме погано продезінфіковані речі.

Дослідники виявили різні бактерії та грибки на бюстгальтерах, трусах і спідній білизні із секонд-хенду. Однак цей ризик не обмежується речами з комісійних магазинів. Навіть новий одяг може бути переносником мікроорганізмів, якщо інші покупці приміряли його або торкалися до нього, розглядаючи в магазині.

Що може жити в купальниках і білизні із секонд-хенду?

Головна проблема при спільному використанні або купівлі старих купальників — паразити. Деякі з найпоширеніших паразитів, виявлених у купальниках, включають:

Лобкові воші — маленькі, рудувато-коричневі або сірувато-білі комахи, які харчуються людською кров'ю. Хоча вони найчастіше поширюються через фізичний контакт або статевий акт, ними також можна заразитися, якщо використовувати чужі рушники, постільну білизну або одяг зараженої людини.

Ці воші помирають протягом 72 годин після відділення від шкіри.

Кліщі — крихітні павукоподібні, які живуть під шкірою і відкладають яйця. Вони часто зустрічаються навколо грудей, геніталій, паху та сідниць. У людей, які контактують із живими кліщами, їхніми відходами або яйцями, може виникнути алергічна реакція і розвинутися короста — сверблячий, заразний висип, що свербить. Хоча короста зазвичай передається через контакт шкіра-до-шкіри, нею також можна заразитися через спільну постільну білизну або одяг.

У ношеній спідній білизні можуть водитися небезпечні для здоров'я комахи

Гострики — це кишкові черв'яки, які можуть спричиняти дискомфорт і свербіж навколо ануса і сідниць, коли вони відкладають яйця. Хоча дослідження показали, що вони найпоширеніші в чоловічому одязі, їх можна знайти в будь-якому типі купальника.

Постільні клопи — це невеликі комахи, які переважно активні вночі. У той час як деякі люди не реагують на їхні укуси, в інших можуть утворюватися сверблячі рубці. Оскільки постільні клопи настільки малі, виявити зараження може бути складно, а це означає, що люди можуть неусвідомлено пожертвувати або купити заражений одяг.

Непраний вживаний одяг також може бути домом для мікроорганізмів, таких як бактерії, грибки та віруси. Передача залежить від того, які мікроби задіяні. Наприклад, віруси, що спричиняють інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), можуть передаватися тільки під час прямого контакту від людини до людини, а це означає, що зараження ІПСШ через вживаний одяг не становить ризику. Однак одяг у комісійних магазинах може містити бактерії, такі як стафілокок, які можуть призвести до розвитку стафілококової інфекції. Rhizopus — це грибок, який також може бути виявлений на одязі і може викликати такі інфекції, як мукормікоз.

Як позбутися паразитів у купальниках і спідній білизні із секонд-хенду?

Плюс у тому, що всіх перерахованих вище "гостей" можна знищити, виправши одяг у гарячій воді з милом, а потім висушивши його за максимальної температури. Інший спосіб знищення паразитів — помістити уражений одяг у герметичний пластиковий пакет на термін від одного до двох тижнів.

Складність дезінфекції купальників полягає в тому, що машинне прання і сушіння при високій температурі, як правило, не рекомендують, оскільки вони можуть пошкодити тканину і гумку купальника. Однак дотримання цього методу, ймовірно, є найбільш ефективним способом знищення потенційних мікроорганізмів. Деякі експерти пропонують поміщати купальники в сітчасті мішки для прання, щоб запобігти сплутуванню і захистити тканину під час прання. Полоскання купальників до і після плавання також допомагає запобігти накопиченню мікроорганізмів.

Прання допоможе знищити більшу частину паразитів на одязі Фото: furnishhome

Щоб мінімізувати ризик принести разом з обновкою додому небажаних комах, варто уважно оглянути одяг перед покупкою, а також поцікавитися способом обробки речей перед їхнім потраплянням на полиці магазину. За можливості краще купувати акуратно ношений одяг, бо в ньому може бути менше мікроорганізмів, ніж у речах, які використовувалися часто.

Раніше Фокус писав, як правильно вибирати взуття в секонд-хенді.