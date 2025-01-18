Взуття із секонд-хенду: як вибрати, щоб не втратити гроші

Не варто купувати взуття на секонд-хенді спонтанно. Перш, ніж вирушити на пошуки ідеальної пари, подумайте, чого ви хочете.

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Взуття – одна з тих речей, яку останнім часом багато хто купує в секонд-хендах або в комісійних магазинах. Це спосіб знайти брендову пару за доступні гроші або ж порадувати себе недорогими оригінальними туфлями, кросівками чи босоніжками. Щоб знайти омріяні ідеальні черевички, варто дотримуватися кількох правил. Яких саме, розповідає Refinery29.

Визначтеся, чого хочете

Люди, вирушаючи в секонд-хенд, часто не знають, яке взуття їм потрібне, і часто роблять ситуативні покупки, керуючись моментальним поривом. Щоб не витратити гроші даремно, відразу визначтеся, яке саме взуття вам потрібне. Якщо ви шукаєте ковбойські чоботи червоного кольору, будьте готові до того, що доведеться обійти не один магазин і, можливо, не в одному місті. Замінювати свою мрію першими-ліпшими чобітками, що попалися, – так собі рішення.

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Купуйте взуття особисто

Ніколи не просіть знайомих купити вам взуття, навіть якщо вони знають усі вимоги аж до відтінку і висоти каблука. Відправляйтеся в магазин особисто. Взуття — це те, що обов'язково потрібно міряти. Часто вінтажне взуття маломерить, тому є ризик витратити гроші на пару, яку ви носити не зможете, а повернути її не вийде.

На що потрібно звертати увагу під час купівлі?

Під час купівлі вживаного взуття перше, на що варто звернути увагу, – це його стан. Це багато що скаже про те, як часто або довго це взуття носили його попередні власники, скільки йому ще залишилося жити і наскільки воно буде вам зручним. Перевірте взуття на предмет зносу, оглянувши його корпус: чи є глибокі складки на шкірі або зміна кольору. Каблук черевика розповість вам багато про що. Каблук стоїть врівень з підлогою чи є місця, де гума стерлася? Високі підбори зазвичай мають шари дерева і шматок гуми, який стикається із землею – перевірте, чи не стерлася ця гума. Якщо ви бачите дерево, це ознака того, що це взуття сильно зношене. Підошва також матиме сліди зносу. Пофарбовані підошви почнуть стиратися після першої шкарпетки і поступово продовжать стиратися з цього моменту. Відбитки і вм'ятини від невеликих каменів вказуватимуть на те, що взуття носили на вулиці.

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Як почистити взуття із секонд-хенду?

Коли ви принесете додому старе взуття, вам потрібно буде його добре вимити, щоб видалити всі бактерії, які можуть у ньому жити. Використовуйте теплу воду і вологу тканину та протріть взуття всередині і зовні. Щоб продезінфікувати внутрішню частину, зробіть розчин з олії чайного дерева, медичного спирту і води. Олія чайного дерева має потужні антибактеріальні, протигрибкові та протизапальні властивості, що робить її фантастичним і безпечним мийним засобом. Вона також є чудовим дезодорантом. Медичний спирт небезпечно використовувати для шкіри та замші, тому обов'язково використовуйте його тільки для тканини та нейлону.

Знімні устілки можна замінити, підошви можна вимити милом, теплою водою і щіткою, внутрішню частину – продезінфікувати спреєм чи серветками або навіть купити УФ-дезінфікуючі засоби для взуття.

Знайдіть свого місцевого взуттєвого майстра

Ще одна зрозуміла проблема – зношення. Купівля повністю порваної пари взуття – не найкраща ідея, але якщо ви знайшли саме ту ідеальну пару, нехай і не в найкращому стані, її можна повернути до життя. Головне – знайти свого майстра. Він зможе перепідігнати і замінити підбори на більшості стандартних моделей взуття, поміняти підошви на всьому, від Birkenstocks до армійських черевиків. Просто переконайтеся, що інша частина взуття перебуває в досить хорошому стані, щоб виправдати ремонт.

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Наважтеся на переробку

Якщо у вас є творча жилка, то неідеальна пара взуття із секонд-хенду може перетворитися на унікальну і стильну. Туфлі або босоніжки із замші можна перефарбувати, а босоніжки прикрасити вишивкою і бісером.

Раніше Фокус писав, який одяг не потрібно купувати в секонд-хенді.