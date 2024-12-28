Не варте уваги: який одяг не потрібно купувати в секонд-хенді

Не весь одяг, який продається в секонд-хендах, підходить для купівлі. Краще витратити більше часу на пошуки, але не знайти якісну та безпечну річ.

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Магазини секонд-хенду давно стали для багатьох улюбленим місцем для шопінгу. І справа не стільки в ціні, скільки в азарті полювання і можливості знайти дуже якісні і навіть брендові речі. Однак є одяг, який у подібних магазинах купувати не слід. Що це за речі, розповів ресурс Real Simple.

Нижня білизна

Недарма більшість магазинів дотримуються політики неповернення спідньої білизни, навіть якщо вона куплена новою. Очевидно, що все, що так близько до тіла, не має бути предметом здачі в секонд-хенд. Цей предмет одягу щільно прилягає до тіла і на ньому залишаються сліди від попереднього власника, незважаючи на те, як добре його чистили або дезінфікували. Навіть після прання в такій білизні можуть залишатися бактерії чи мікроорганізми. Тому, від гріха подалі, обходьте стелажі з білизною, яку раніше вже хтось носив, стороною.

Бюстгальтери

Бюстгальтери, як і трусики або іншу спідню білизну, так само носять впритул до шкіри. Крім цього, вони з часом розтягуються, втрачаючи еластичність, необхідну для правильної підтримки грудей. Фактично, в середньому бюстгальтер зношується після року використання, тому, найімовірніше, бюстгальтер із секонд-хенду вже "прострочений".

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Купальники

Купальники, як і спідню білизну, носять максимально близько до тіла, тому не варто купувати їх з рук або в секонд-хендах. Бажання заощадити в цьому випадку може обернутися неприємностями або проблемами зі здоров'ям. Так, і додайте сюди той момент, що тканина купальників з часом втрачає свою еластичність і сидить гірше, ніж хотілося б.

Одяг, який пахне або сильно забруднений

Не варто купувати на секонд-хендах речі з плямами або неприємним запахом, який не має відношення до того, чим зазвичай пахнуть речі після дезінфекції. Не факт, що у вас вийде видалити плями. Якщо річ реально цікава, але є недоліки, то купувати її варто тільки в тому разі, якщо плануєте її перешити або переробити. Ну або у вас є супер-засоби від будь-яких забруднень.

Одяг, який важко прати

Можливо, вам варто двічі подумати про одяг, який важко ретельно чистити, наприклад, шкіра або делікатні речі. Дослідження показали, що деякі речі із секонд-хенду можуть містити коросту та інших паразитів, яких можна вбити пранням і гарячим сушінням, але їх може бути складніше видалити з одягу, що вимагає делікатного поводження.

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Легінси

Подібно до купальників і спідньої білизни, це те, що носять близько до тіла і, можливо, вже втратило необхідну підтримку та еластичність. І крім того, їх, як правило, можна купити за зниженою ціною.

Деякі види взуття

Вам слід уважно оглянути будь-яке взуття, яке ви плануєте купити, на предмет зносу, тому що нерівномірний знос через ходу попереднього власника може призвести до травм ваших ступень, ніг, стегон і спини, якщо ви носитимете його протягом тривалого періоду. Будьте особливо обережні зі спортивним взуттям, яке часто має коротший термін служби.

Раніше Фокус писав, чому люди стали купувати подарунки в секонд-хендах.