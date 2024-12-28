Не стоит внимания: какую одежду не нужно покупать в секонд-хенде

Не вся одежда, которая продается в секонд-хендах, подходит для покупки. Лучше потратить больше времени на поиски, но не найти качественную и безопасную вещь.

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Магазины секонд-хенда давно стали для многих излюбленным местом для шопинга. И дело не столько в цене, сколько в азарте охоты и возможности найти очень качественные и даже брендовые вещи. Однако есть одежда, которую в подобных магазинах покупать не следует. Что это за вещи, рассказал ресурс Real Simple.

Нижнее белье

Недаром большинство магазинов придерживаются политики невозврата нижнего белья, даже если оно куплено новым. Очевидно, что все, что так близко к телу, не должно быть предметом сдачи в секонд-хенд. Этот предмет одежды плотно прилегает к телу и на нем остаются следы от предыдущего владельца, несмотря, как хорошо его чистили или дезинфицировали. Даже после стирки в таком белье могут оставаться бактерии или микроорганизмы. Поэтому, от греха подальше, обходите стеллажи с бельем, которое раньше уже кто-то носил, стороной.

Бюстгальтеры

Бюстгальтеры, как и трусики или другое нижнее белье, так же носятся впритык к коже. Помимо этого, они со временем растягиваются, теряя эластичность, необходимую для правильного поддержания груди. Фактически, в среднем бюстгальтер изнашивается после года использования, поэтому, скорее всего, бюстгальтер из секонд-хенда уже "просрочен".

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Купальники

Купальники, как и нижнее белье, носят максимально близко к телу, поэтому не стоит покупать их с рук или в секонд-хендах. Желание сэкономить в этом случае может обернуться неприятностями или проблемами со здоровьем. Да, и добавьте сюда тот момент, что ткань купальников со временем теряет свою эластичность и сидит хуже, чем хотелось бы.

Одежда, которая пахнет или сильно испачкана

Не стоит покупать на секонд-хендах вещи с пятнами или неприятным запахом, который не имеет отношения к тому, чем обычно пахнут вещи после дезинфекции. Не факт, что у вас получится удалить пятна. Если вещь реально интересная, но есть недостатки, то покупать ее стоит только в том случае, если планируете ее перешить или переделать. Ну или у вас есть супер-средства от любых загрязнений.

Одежда, которую трудно стирать

Возможно, вам стоит дважды подумать об одежде, которую трудно тщательно чистить, например, кожа или деликатные вещи. Исследования показали, что некоторые вещи из секонд-хенда могут содержать чесотку и других паразитов, которых можно убить стиркой и горячей сушкой, но их может быть сложнее удалить с одежды, требующей деликатного обращения.

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Леггинсы

Подобно купальникам и нижнему белью, это то, что носят близко к телу и, возможно, уже потеряло необходимую поддержку и эластичность. И кроме того, их, как правило, можно купить по сниженной цене.

Некоторые виды обуви

Вам следует внимательно осмотреть любую обувь, которую вы планируете купить, на предмет износа, так как неравномерный износ из-за походки предыдущего владельца может привести к травмам ваших ступней, ног, бедер и спины, если вы будете носить ее в течение длительного периода. Будьте особенно осторожны со спортивной обувью, которая часто имеет более короткий срок службы.

Ранее Фокус писал, почему люди стали покупать подарки в секонд-хендах.