Новая тенденция: почему люди стали все чаще покупать подарки в секонд-хендах

Подарки из секонд-хендов особой популярностью пользуются у людей, которые любят качественные вещи с историей.

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Покупка подарков в секонд-хендах в канун праздников оказалась очень распространенным и популярным явлением. Согласно новому исследованию YouGov, четыре из десяти покупателей (43%) будут покупать в качестве подарков на это Рождество товары, бывшие в употреблении, в качестве подарков, пишет ресурс ReBound Returns.

По словам 53-летней Мерл Браун, писательницы из Шотландии, она покупает большую часть своих подарков именно в секонд-хенде, а в этом году их процент составил больше половины.

"Мне нравится волнение от нахождения чего-то уникального и особенного, чего я не смогу купить больше нигде", — говорит женщина.

Мерл Браун заполнила свой дом вещами из секонд-хенда

Мерл ищет старинное стекло и кухонные принадлежности, рождественские открытки и пазлы – все то, чего нет в обычных магазинах.

Посуда на секонд-хендах – один из самых популярных товаров Фото: Getty

Эта тенденция набирает популярность по всему миру. Если раньше дарить подержанные вещи было не принято, то теперь это не табу, как раньше. Согласно исследованию приложения для перепродажи Vinted и исследовательской компании Retail Economics, в Великобритании около 84% людей говорят, что планируют купить хотя бы один подержанный рождественский подарок в 2024 году.

Согласно опросу, проведенному приложением для перепродажи OfferUp, в США 3 из 4 человек считают, что подержанные подарки стали более приемлемыми в обществе за последний год. Благотворительная организация British Heart Foundation, имеющая 680 магазинов подержанных вещей в Великобритании, говорит, что спрос резко вырос.

Поисковые запросы "подержанные предметы роскоши" на eBay выросли более чем на 40% в июне этого года по сравнению с июнем 2023 года, говорит Мари Корелла, генеральный менеджер по глобальным предметам роскоши и кроссовкам на онлайн-рынке.

"Пару лет назад было не принято дарить подержанные вещи. Но теперь это вполне приемлемо, и люди более чем готовы принять подержанную сумку Louis Vuitton или часы Rolex", – отмечает она.

Кроме того, подержанные подарки – это, как уже неоднократно говорилось, забота об окружающей среде. По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, каждая метрическая тонна недавно произведенного текстиля создает от 15 до 35 метрических тонн выбросов углерода. Новая мебель, электроника и игрушки также оказывают воздействие на природу. Постоянно растущий глобальный мусор переполняет свалки и наносит масштабный ущерб окружающей среде, в основном в развивающихся странах.

Среди подержанных вещей можно найти что-то действительно уникальное Фото: Getty Images

По словам Кейт Саннер, соучредителницы и генерального директора Beni, веб-браузера, который предлагает онлайн-покупателям подержанные версии их продуктов, подержанные вещи позволяют покупателям выбирать бренды или товары, которые обычно могут быть слишком дорогими.

"Перепродажа – это потрясающий инструмент во время праздников, позволяющий действительно вывести дарение подарков на новый уровень и сделать это так, чтобы вам не пришлось выходить за рамки своих возможностей", – уверена она.

Стремление к подержанным вещам также мотивировано стремлением к индивидуальности, качеству и долговечности, особенно среди молодежи, – это что-то вроде ответной реакции на быструю моду. Согласно опросу eBay, еще в 2022 году около 63% потребителей поколения зумеров были бы рады получить подарок из секонд-хенда, и за посление годы эта цифра стала еще выше.

"Они не только хотят выглядеть уникальными, но и действительно заботятся об окружающей среде. Они только начинают свой путь в жизни, у них пока нет больших денег. Поэтому бывшая в употреблении качественная – это их игра", – объясняет Корелла.

Для тех, у кого нет бюджета даже на перепроданную сумку Louis Vuitton, популярным выбором являются дизайнеры среднего ценового диапазона, такие как Mulberry, Longchamp и Off-White. Корелла рекомендует в качестве подарка сумки, потому что нет сложных догадок о размере. По той же причине подержанные украшения, кошельки и другие аксессуары также могут стать отличными подарками и популярны в списке праздничных подарков.

Аксессуары – то, что можно найти в любом магазине секонд-хенда Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, какие вещи лучше всего покупать в секонд-хенде.