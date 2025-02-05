Уже на следующей неделе: что подарить ко Дню всех влюбленных

В Украине принято 14 февраля обмениваться валентинками и поздравлять своих любимых, но традиции некоторых других стран могут удивить. Например, в Японии в этот день принято поздравлять только мужчин.

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Уже 14 февраля в Украине будут праздновать День святого Валентина. Влюбленные будут поздравлять друг друга поцелуями, романтическими свиданиями и приятными сюрпризами. Традиционно украинцы в этот день обмениваются валентинками и подарками. Фокус разобрался, какие есть традиции ко Дню всех влюбленных в мире и что лучше подарить второй половинке.

День святого Валентина празднуют по-разному

Как передали в УНИАН, в разных странах мира традиции отличаются. В частности, в Италии 14 февраля дарят сладости и ставят пьесу "Ромео и Джульетта". В Канаде и Дании принято обмениваться засушенными белыми цветами.

В Эстонии этот день не имеет такого романтического контекста, поэтому местные дарят подарки не только любимым, но и друзьям и родственникам. На Филиппинах 14 февраля — популярная дата для свадьбы, потому что в этот день расходы на церемонию берет на себя муниципалитет.

В Японии в День святого Валентина подарки получают только мужчины, для женщин есть другая дата — 14 марта. Девушки покупают "шоколад благодарности" для малознакомых парней, одноклассников и коллег. Для близких друзей и любимых японки традиционно изготавливают конфеты сами.

В Австралии некоторые мужчины показывают свою любовь в этот день с помощью очень дорогих валентинок и роскошных подарков. В Исландии в День всех влюбленных разжигают большой костер, ударив камнем о камень. В некоторых мусульманских странах празднование романтического дня может обернуться штрафом.

Худшие подарки в День святого Валентина

В издании "Факты" опубликовали подборку из пяти худших идей подарков ко Дню всех влюбленных:

уходовая косметика для возрастной кожи (может оскорбить намеком на возраст или состояние кожи, женщины обычно покупают себе такие средства самостоятельно);

чай для похудения или абонемент в спортзал (может быть воспринят как намек на лишний вес);

мерч с места работы (даже на очень красивой чашке сразу бросится в глаза логотип как доказательство, что подарок — бесплатный);

бытовые предметы, например электрочайник или утюг (в этом нет романтики, только необходимость, к тому же общая).

Важно помнить, что подарок характеризует того, кто его готовил — его щедрость, вкус и отношение к человеку, который презент получил.

Что лучше подарить в День святого Валентина

Универсального подарка, который понравился бы всем, не существует. Даже деньги, которые обычно выручают в подобных ситуациях, могут быть восприняты в этот день лишь как нежелание вспоминать вкусы и пожелания второй половинки.

Однако в "5 канале" опубликовали несколько советов, которые увеличивают шансы не прогадать с подарком любимому человеку:

Узнайте (или вспомните) о предпочтениях партнера. В частности, человек может не любить сюрпризы. Не выбирайте слишком практичные вещи. Например, автомобильный набор может быть нужным, но не вызывать тех романтических эмоций. Не апеллируйте к старым воспоминаниям. Напоминания о неприятных моментах из прошлого в этот день будут лишними, как и использование идей из предыдущих отношений. Не пытайтесь обойтись минимумом усилий. Купить коробку шоколада или дешевый тематических суверенов — просто, но может быть воспринято как равнодушие.

Самое главное, помните, что подарки — не о деньгах, а о внимании и желании сделать человеку приятно. Иногда лучшим выбором становится не что-то материальное, а совместное время. Внимательность к близким часто значительно упрощает выбор подарков, ведь тогда не нужно гадать на кофейной гуще, что может понравиться человеку.

Напомним, в Harper's Bazaar опубликовали подборку самых романтичных фильмов ко Дню святого Валентина.

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