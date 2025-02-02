Ко Дню всех влюбленных: топ 10 романтических фильмов (видео)

От классики 40-х до ХХІ века. Среди актеров — Джулия Робертс, Гвинет Пэлтроу, Ричард Гир, Бен Аффлек, Одри Хепберн и другие.

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Уже совсем скоро наступит День святого Валентина. К этому дню стоит познакомиться или посмотреть в который раз фильмы, которые показывают любовь с разных сторон. Об этом пишет Harper's Bazaar.

"Красотка"

Ни один список романтических фильмов не является полным без по крайней мере одного фильма с Джулией Робертс. В "Красотке" звезда играет Вивиан, молодую секс-работницу, которую нанял бизнесмен Эдвард Льюис (Ричард Гир), чтобы сопровождать его на громких мероприятиях во время работы. Вивиан меняется, чтобы адаптироваться к элите Голливуда. Со временем они понимают, что простое сотрудничество перерастает в нечто большее.

Если вам понравится тандем Робертс и Гира, также можно пересмотреть фильм "Сбежавшая невеста".

Трейлер фильма "Красотка"

"Один день"

Как следует из названия, "Один день" показывает события, которые происходят в один день на протяжении нескольких лет в переплетенных жизнях бывших одноклассников, которые стали лучшими друзьями Эммы (Энн Хэтэуэй) и Декстера (Джим Стерджес). Конец картины может разбить вам сердце, но точно заставит задуматься о жизни и ее быстротечности.

Трейлер фильма "Один день"

"Мы все незнакомцы"

Фильм полон размышлений о квир-идентичности и человечности. В главной роли Эндрю Скотт — изолированный сценарист, чьи родители умерли, когда ему было 12 лет. Переживая это горе, он и его одинокий сосед, которого играет Пол Мескаль, находят утешение друг в друге.

Трейлер фильма "Мы все незнакомцы"

"Касабланка"

Военный роман, которому более 80 лет и который провозглашает, что только любовь может выдержать испытание временем, "Касабланка" делает то, на что большинство романтических фильмов никогда не решается: отказаться от "типичного" хеппи-энда.

Трейлер фильма "Касабланка"

"В настроении любви"

Меланхоличная драма Вонга Карвая 2000 года разворачивается в Гонконге 1960-х годов. Своеобразный любовный квадрат, история описывает сексуальное напряжение, возникающее между двумя соседями, которые только что узнали, что их партнеры состоят в отношениях друг с другом. Прежде чем они смогут по-настоящему позволить себе влюбиться снова, они должны определиться, что делать со своими браками.

Трейлер фильма "В настроении любви"

"Когда Гарри встретил Салли"

Могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями? Культовая романтическая комедия 1989 года режиссера Роба Райнера и сценаристки Норы Эфрон стала классикой жанра благодаря своим остроумным диалогам, химии между главными героями и размышлениям о дружбе и любви между мужчиной и женщиной. Фильм часто входит в списки лучших романтических комедий всех времен.

Трейлер фильма "Когда Гарри встретил Салли"

"Римские каникулы"

Не "Завтраком у Тиффани" единым. Культовая Одри Хепберн также примерила на себя роль королевской персоны в фильме 1953 года. Картина, получившая три премии "Оскар", положила начало череде американских фильмов, снятых в Риме.

Принцесса Анна (Одри Хепберн) — молодая европейская принцесса, которая находится с официальным визитом в Риме. Устав от строгого королевского протокола, она сбегает из дворца, чтобы на один день пожить жизнью обычного человека. В этот момент она встречает американского журналиста, который может использовать статус принцессы для своей выгоды.

Трейлер фильма "Римские каникулы"

"Грязные танцы

Культовая романтическая драма с элементами музыки и танцев, которая стала символом 80-х. Режиссером фильма является Эмили Ардолино, а главные роли сыграли Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей.

По сюжету, 17-летняя Беби (Грей), вместе с семьей приезжает на курорт. Там она знакомится с харизматичным танцовщиком Джонни (Свейзи), который работает в местном клубе. Впрочем, есть нюанс: они из разных миров и родители Беби сильно против такого союза.

Трейлер фильма "Грязные танцы"

"Искупление"

Это история о любви, потере и разрушительной силе ошибок, которые меняют жизнь людей навсегда. Главные роли исполнили Кира Найтли, Джеймс МакЭвой и Сирша Ронан.

Картина получила премию "Оскар" за лучшую музыку, а также была номинирована в шести других категориях.

Трейлер фильма "Искупление"

"Влюбленный Шекспир"

Лауреат премии "Оскар" режиссера Джона Мэддена о человеке, который стоит за прозой, а не о самой прозе, сочетает современный юмор и шекспировскую комедию в привлекательную для публики жемчужину игры слов. Среди актеров — Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек.

Трейлер фильма "Влюбленный Шекспир"

Напомним, в топе Netflix появился фильм с Брэдом Питтом.

Также Фокус писал о другой подборке романтических фильмов.