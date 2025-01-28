В топе Netflix появился старый фильм с Брэдом Питтом: детали (видео)

Картина длится три часа и ей почти 30 лет. Впрочем, украинские зрители обратили на нее особое внимание.

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В топе Netflix (Украина) неожиданно вместе с самыми свежими новинками появился старый фильм с Брэдом Питтом. Фокус рассказывает, что известно о картине "Знакомьтесь — Джо Блэк" и почему ее стоит посмотреть.

Трейлер фильма "Знакомьтесь — Джо Блэк"

Сейчас фильм с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом 1998 года занимает шестую позицию в топе самых популярных лент на Netflix среди украинских зрителей. Интересно, что практически все остальные картины 2024 или 2025 года. Например, украинские "Буча", "Збори ОСББ" и "Божевільні". А первую строчку занял трейлер с Кэмерон Диаз и Джейми Фоксом "Снова в действии".

Почему стоит посмотреть фильм "Знакомьтесь — Джо Блэк"

Это не просто романтическая драма, а философская история о жизни, любви и неизбежности смерти. Фильм, которому почти 30 лет, имеет глубокий смысл, эстетическую картинку, отличный саундтрек и сильную актерскую игру.

Картина рассказывает о влиятельном медиамагнате Уильяме Перрише (Энтони Хопкинс), которого неожиданно посещает Смерть, принимающий облик молодого человека (Брэд Питт) и называющий себя Джо Блэком. Он предлагает Уильяму сделку: несколько дней наблюдать за жизнью людей в человеческом обличье, а взамен отсрочить смерть Перриша. Впрочем, сюжет закрутился настолько, что герой Питта влюбляется в дочь магната — Сьюзан (Клэр Форлани). И теперь у него появляются другие планы.

Джо Блэк, будучи Смертью, впервые испытывает радость человеческих чувств — любовь, вкус еды, удовольствие от общения. Отстраненный и закрытый человек вдруг становится влюбленным и испытывает то же чувство в сердце, несмотря на то, что он неживой.

В частности, фильм Мартина Бреста полон визуальной эстетики: роскошные интерьеры, игра света и теней, мягкие цвета, передающие атмосферу загадочности.

Кадр из фильма "Знакомьтесь — Джо Блэк"

А музыка Томаса Ньюмана добавляет глубины и эмоциональности каждой сцене. Особенно композиция Whisper of a Thrill.

Фильм длится почти три часа, но его медленный темп только усиливает магию истории. Конечно, это не современный блокбастер, а вдумчивый фильм, который заставляет наслаждаться каждой сценой.

Впрочем, несмотря на высокую оценку зрителей Netflix, известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал "Джо Блэку" лишь 46%.

Напомним, какие анимационные картины 2024 года признаны лучшими.

Также Фокус писал о романтических фильмах, которые стоит пересмотреть ко Дню всех влюбленных.