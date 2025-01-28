У топі Netflix зʼявився старий фільм з Бредом Піттом: деталі (відео)

Картина триває три години і їй майже 30 років. Втім, українські глядачі звернули на неї особливу увагу.

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У топі Netflix (Україна) несподівано разом з найсвіжішими новинками зʼявився старий фільм з Бредом Піттом. Фокус розповідає, що відомо про картину "Знайомтесь — Джо Блек" та чому її варто подивитися.

Трейлер фільму "Знайомтесь — Джо Блек"

Наразі фільм з Бредом Піттом та Ентоні Гопкінсом 1998 року посідає шосту позицію в топі найпопулярніших стрічок на Netflix серед українських глядачів. Цікаво, що практично всі інші картини 2024 чи 2025 року. Наприклад, українські "Буча", "Збори ОСББ" та "Божевільні". А першу сходинку посів трейлер з Кемерон Діаз та Джеймі Фоксом "Знову в дії".

Чому варто подивитися фільм "Знайомтеся — Джо Блек"

Це не просто романтична драма, а філософська історія про життя, кохання та неминучість смерті. Фільм, якому майже 30 років, має глибокий сенс, естетичну картинку, чудовий саундтрек і сильну акторську гру.

Картина розповідає про впливового медіамагната Вільяма Перріша (Ентоні Гопкінс), якого несподівано відвідує Смерть, що приймає вигляд молодого чоловіка (Бред Пітт) і називає себе Джо Блеком. Він пропонує Вільяму угоду: кілька днів спостерігати за життям людей у людській подобі, а взамін відтермінувати смерть Перріша. Втім, сюжет закрутився настільки, що герой Пітта закохується в доньку магната – Сьюзан (Клер Форлані). І тепер у нього зʼявляються інші плани.

Джо Блек, будучи Смертю, уперше відчуває радість людських почуттів – кохання, смак їжі, задоволення від спілкування. Відсторонений та закритий чоловік раптом стає закоханим та відчуває те саме почуття в серці, попри те, що він неживий.

Зокрема, фільм Мартіна Бреста сповнений візуальної естетики: розкішні інтер’єри, гра світла та тіней, м’які кольори, що передають атмосферу загадковості.

Кадр з фільму "Знайомтесь — Джо Блек"

А музика Томаса Ньюмана додає глибини й емоційності кожній сцені. Особливо композиція Whisper of a Thrill.

Фільм триває майже три години, але його повільний темп лише підсилює магію історії. Звісно, це не сучасний блокбастер, а вдумливий фільм, який змушує насолоджуватися кожною сценою.

Втім, попри високу оцінку глядачів Netflix, відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав "Джо Блеку" лише 46%.

Нагадаємо, які анімаційні картини 2024 року визнано найкращими.

Також Фокус писав про романтичні фільми, які варто переглянути до Дня всіх закоханих.