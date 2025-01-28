У топі Netflix зʼявився старий фільм з Бредом Піттом: деталі (відео)
Картина триває три години і їй майже 30 років. Втім, українські глядачі звернули на неї особливу увагу.
У топі Netflix (Україна) несподівано разом з найсвіжішими новинками зʼявився старий фільм з Бредом Піттом. Фокус розповідає, що відомо про картину "Знайомтесь — Джо Блек" та чому її варто подивитися.
Наразі фільм з Бредом Піттом та Ентоні Гопкінсом 1998 року посідає шосту позицію в топі найпопулярніших стрічок на Netflix серед українських глядачів. Цікаво, що практично всі інші картини 2024 чи 2025 року. Наприклад, українські "Буча", "Збори ОСББ" та "Божевільні". А першу сходинку посів трейлер з Кемерон Діаз та Джеймі Фоксом "Знову в дії".
Чому варто подивитися фільм "Знайомтеся — Джо Блек"
Це не просто романтична драма, а філософська історія про життя, кохання та неминучість смерті. Фільм, якому майже 30 років, має глибокий сенс, естетичну картинку, чудовий саундтрек і сильну акторську гру.
Картина розповідає про впливового медіамагната Вільяма Перріша (Ентоні Гопкінс), якого несподівано відвідує Смерть, що приймає вигляд молодого чоловіка (Бред Пітт) і називає себе Джо Блеком. Він пропонує Вільяму угоду: кілька днів спостерігати за життям людей у людській подобі, а взамін відтермінувати смерть Перріша. Втім, сюжет закрутився настільки, що герой Пітта закохується в доньку магната – Сьюзан (Клер Форлані). І тепер у нього зʼявляються інші плани.
Джо Блек, будучи Смертю, уперше відчуває радість людських почуттів – кохання, смак їжі, задоволення від спілкування. Відсторонений та закритий чоловік раптом стає закоханим та відчуває те саме почуття в серці, попри те, що він неживий.
Зокрема, фільм Мартіна Бреста сповнений візуальної естетики: розкішні інтер’єри, гра світла та тіней, м’які кольори, що передають атмосферу загадковості.
А музика Томаса Ньюмана додає глибини й емоційності кожній сцені. Особливо композиція Whisper of a Thrill.
Фільм триває майже три години, але його повільний темп лише підсилює магію історії. Звісно, це не сучасний блокбастер, а вдумливий фільм, який змушує насолоджуватися кожною сценою.
Втім, попри високу оцінку глядачів Netflix, відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав "Джо Блеку" лише 46%.
Нагадаємо, які анімаційні картини 2024 року визнано найкращими.
Також Фокус писав про романтичні фільми, які варто переглянути до Дня всіх закоханих.