До Дня всіх закоханих: топ 10 романтичних фільмів (відео)

Від класики 40-х до ХХІ століття. Серед акторів — Джулія Робертс, Гвінет Пелтроу, Річард Гір, Бен Аффлек, Одрі Гепберн та інші.

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Уже зовсім скоро настане День святого Валентина. До цього дня варто познайомитися або подивитися вкотре фільми, які показують кохання з різних боків. Про це пише Harper's Bazaar.

"Красуня"

Жоден список романтичних фільмів не є повним без принаймні одного фільму з Джулією Робертс. У "Красуні" зірка грає Вівіан, молоду секс-працівницю, яку найняв бізнесмен Едвард Льюїс (Річард Гір), щоб супроводжувати його на гучних заходах під час роботи. Вівіан змінюється, щоб адаптуватися до еліти Голлівуду. Згодом вони розуміють, що проста співпраця переростає в щось більше.

Якщо вам сподобається тандем Робертс і Гіра, також можна переглянути фільм "Наречена-втікачка".

Трейлер фільму "Красуня"

"Один день"

Як випливає з назви, "Один день" показує події, які відбуваються в один день протягом кількох років у переплетених життях колишніх однокласників, які стали найкращими друзями Емми (Енн Гетевей) і Декстера (Джим Стерджес). Кінець картини може розбити вам серце, але точно змусить задуматися про життя та його швидкоплинність.

Трейлер фільму "Один день"

"Ми всі незнайомці"

Фільм сповнений роздумів про квір-ідентичність і людяність. У головній ролі Ендрю Скотт — ізольований сценарист, чиї батьки померли, коли йому було 12 років. Переживаючи це горе, він і його самотній сусід, якого грає Пол Мескаль, знаходять розраду один в одному.

Трейлер фільму "Ми всі незнайомці"

"Касабланка"

Військовий роман, якому понад 80 років та який проголошує, що лише кохання може витримати випробування часом, "Касабланка" робить те, на що більшість романтичних фільмів ніколи не наважується: відмовитися від "типового" хепі-енду.

Трейлер фільму "Касабланка"

"У настрої кохання"

Меланхолійна драма Вонга Карвая 2000 року розгортається в Гонконзі 1960-х років. Своєрідний любовний квадрат, історія описує сексуальну напругу, що зʼявляється між двома сусідами, які щойно дізналися, що їхні партнери мають стосунки одне з одним. Перш ніж вони зможуть по-справжньому дозволити собі закохатися знову, вони повинні визначитися, що робити зі своїми шлюбами.

Трейлер фільму "У настрої кохання"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Чи можуть чоловік і жінка бути просто друзями? Культова романтична комедія 1989 року режисера Роба Райнера та сценаристки Нори Ефрон стала класикою жанру завдяки своїм дотепним діалогам, хімії між головними героями та роздумам про дружбу і кохання між чоловіком і жінкою. Фільм часто входить у списки найкращих романтичних комедій усіх часів.

Трейлер фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Римські канікули"

Не "Сніданком у Тіффані" єдиним. Культова Одрі Гепберн також приміряла на себе роль королівської персони у фільмі 1953 року. Картина, яка отримала три премії "Оскар", поклала початок низці американських фільмів, знятих у Римі.

Принцеса Анна (Одрі Гепберн) — молода європейська принцеса, яка перебуває з офіційним візитом у Римі. Втомившись від суворого королівського протоколу, вона втікає з палацу, щоб на один день пожити життям звичайної людини. У цей момент вона зустрічає американського журналіста, який може використати статус принцеси для своєї вигоди.

Трейлер фільму "Римські канікули"

"Брудні танці

Культова романтична драма з елементами музики та танців, яка стала символом 80-х. Режисером фільму є Емілі Ардоліно, а головні ролі зіграли Патрік Свейзі та Дженніфер Грей.

За сюжетом, 17-річна Бебі (Грей), разом із родиною приїжджає на курорт. Там вона знайомиться з харизматичним танцівником Джонні (Свейзі), який працює в місцевому клубі. Втім, є нюанс: вони з різних світів і батьки Бебі сильно проти такого союзу.

Трейлер фільму "Брудні танці"

"Спокута"

Це історія про кохання, втрату та руйнівну силу помилок, які змінюють життя людей назавжди. Головні ролі виконали Кіра Найтлі, Джеймс Макевой та Сірша Ронан.

Картина отримала премію "Оскар" за найкращу музику, а також була номінована у шести інших категоріях.

Трейлер фільму "Спокута"

"Закоханий Шекспір"

Лауреат премії "Оскар" режисера Джона Меддена про людину, яка стоїть за прозою, а не про саму прозу, поєднує сучасний гумор і шекспірівську комедію в привабливу для публіки перлину гри слів. Серед акторів — Гвінет Пелтроу та Бен Аффлек.

Трейлер фільму "Закоханий Шекспір"

Нагадаємо, у топі Netflix зʼявився фільм з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про іншу підбірку романтичних фільмів.