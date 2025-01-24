Назвать таракана именем бывшего: в зоопарке предлагают необычную услугу

Традиция называть мадагаскарских тараканов в зоопарке разными именами появилась почти 15 лет назад. За это время названо более 56 тысяч насекомых. За небольшое пожертвование человек получит небольшие подарки.

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Бронкский зоопарк (Соединенные Штаты Америки) предлагает необычную услугу. Посетители могут называть мадагаскарских тараканов в честь бывшего или бывшей, пишет Newsroom.

За "пожертвование" в 15 долларов гости могут получить цифровой сертификат с именем любимого или бывшего любимого человека, выбранного для таракана. За дополнительные деньги посетители могут получить подарки, в частности, поясную сумку, плюшевую игрушку или виртуальную встречу с живым тараканом и пообщаться с экспертами.

Такая традиция была запущена зоопарком в 2011 году. С начала программы было названо более 56 000 тараканов. Тысячи людей со всего мира называли мадагаскарских тараканов из Бронкского зоопарка в честь друзей, семьи, любимых и бывших. Некоторые предыдущие имена были вдохновлены музыкой, фильмами, поп-культурой.

Добавим, что Бронкский зоопарк расположен на 265 акрах лиственного леса в Бронксе, штат Нью-Йорк, открылся 8 ноября 1899 года. Он известен на весь мир своей защитой животных, а также образованием и охраной природы.

Отметим, что многие люди держат тараканов дома. Например, мадагаскарского таракана любят за его необычное шипение и неприхотливость в уходе. Однако важно не сажать вместе пары, ведь они очень быстро размножаются.

Добавим, что недавно в молотом кофе нашли частицы тараканов. Любители кофе могут случайно выпить мелкие частицы насекомых, а у некоторых это может вызвать аллергию.