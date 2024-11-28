Вместо котика — тараканы или скорпионы: топ экзотических животных, которых можно держать дома (фото)

Ко Всемирному дню домашних животных Фокус сделал подборку экзотических животных, которых можно держать дома, и вспомнить о домашнем любимце главы ГУР Кирилла Буданова.

В субботу, 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Официально праздник был утвержден в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников защиты животных для того, чтобы люди развили чувство ответственности за живых существ. Незадолго до этого дня Фокус рассказывает об экзотических животных, которых можно держать дома.

Топ необычных животных, которых можно держать дома

Тарантулы популярны благодаря своему экзотическому виду, яркой окраске некоторых видов и относительно неприхотливым условиям содержания. Их яд не опасен для людей, а жить эти крупные пауки могут жить до 25 лет.

тарантул Фото: Live Science

Флоридский синий рак полюбился владельцам аквариумов из-за оригинального насыщенно-синего окраса. Небольшим животным понадобится столетний аквариум и совсем немного ухода. Этот красавец точно станет любимцем всей семьи.

Флоридский синий рак Фото: tetra.net

Для тех, кто ищет активное животное, подойдет хорек. Он игривый, умный, общительный и известен своим озорным поведением. Тому, кто решит его завести, нужно закрыть все пространства — в частности, микроволновку или духовку.

Хорек Фото: Smithsonian National Zoo & Biologiy Institute

Мадагаскарского таракана любят за его необычное шипение и неприхотливость в уходе. Важно не сажать вместе пары, ведь они очень быстро размножаются.

Мадагаскарский таракан

Императорский скорпион популярен среди любителей насекомых из-за легкости в уходе. Животное размером до 30 сантиметров может достигать 30 сантиметров, а родом он из Африки. Его яд не опасен для жизни человека, однако если он вас укусит — будет очень больно.

Императорский скорпион

Еще одно популярное экзотическое домашнее животное, которое удобно содержать в квартире, это черепаха. Они идеальны для людей, которые ищут тихих и послушных домашних животных. Черепахи не требуют специального ухода, однако могут проявлять признаки агрессии, если содержать двух самцов в одном вольере.

Черепаха

Благодаря неприхотливости в содержании становятся популярными гекконы. Спокойные и тихие животные, которых не нужно часто кормить, являются идеальными для содержания дома. Кроме того, за поведением животного интересно наблюдать, особенно детям.

Гекон

Капибару полюбят дети за их ум и игривость. Это самый большой грызун в мире и одно из крупнейших экзотических животных, которое можно сравнительно легко держать дома. Продолжительность жизни капибара — в среднем 8-10 лет, вес может достигать почти 70 кг, а длина — 140 см. Они очень любят воду, поэтому очень важно обеспечить им место для плавания.

Минипигов любят за их чистоплотность, ведь они способны приучиться к лотку практически за несколько дней. Кроме этого это гипоаллергенные животные, которые имеют щетину, но линяют менее интенсивно, чем кошки и собаки. Минипиги прекрасно ладят с другими домашними питомцами и поладят с ними, так как привыкли жить в группе.

Благодаря общительному характеру набирает популярность сахарный поссум (белка-летяга). Для этих дружелюбных и игривых животных нужен компаньон, поэтому лучше содержать их по две-три особи в одной клетке. Однако следует учитывать, что поссумам нужно достаточно места для физической активности.

Сахарный поссум

Иногда можно встретить дома аквариумных лягушек. Некоторые виды могут жить до 35 лет. Кроме того, они неприхотливы и очень забавные.

Кстати, лягушка с именем Петр — любимец главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Художница Евгения Гапчинская даже нарисовала картину "Буданов и очаровательный лягушонок".