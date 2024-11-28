Замість котика — таргани чи скорпіони: топ екзотичних тварин, яких можна тримати вдома (фото)

До Всесвітнього дня домашніх тварин Фокус зробив підбірку екзотичних тварин, яких можна тримати вдома, та згадав про домашнього улюбленця голови ГУР Кирила Буданова.

В суботу, 30 листопада, відзначається Всесвітній день домашніх тварин. Офіційно свято було затверджено у 1931 році у Флоренції на Міжнародному конгресі прихильників захисту тварин для того, щоб люди розвинули почуття відповідальності за живих істот. Незадовго до цього дня Фокус розповідає про екзотичних тварин, яких можна тримати вдома.

Топ незвичайних тварин, яких можна тримати вдома

Тарантули популярні завдяки своєму екзотичному вигляду, яскравим забарвленням деяких видів та відносно невибагливим умовам утримання. Їхня отрута не небезпечна для людей, а жити ці великі павуки можуть до 25 років.

тарантул Фото: Live Science

Флоридський синій рак полюбився власникам акваріумів через оригінальне насичено-синє забарвлення. Невеличким тваринам знадобиться столітровий акваріум та зовсім небагато догляду. Цей красень точно стане улюбленцем усієї сім'ї.

Флоридський синій рак Фото: tetra.net

Для тих, хто шукає активну тваринку, підійде тхір. Він грайливий, розумний, товариський та відомий своєю пустотливою поведінкою. Тому, хто вирішить його завести, потрібно закрити всі простори — зокрема, мікрохвильовку або духовку.

Тхір Фото: Smithsonian National Zoo & Biologiy Institute

Мадагаскарського таргана люблять за його незвичайне шипіння і невибагливість в догляді. Важливо не садити разом пари, адже вони дуже швидко розмножуються.

Мадагаскарський тарган

Імператорський скорпіон популярний серед любителів комах через легкість у догляді. Тварина розміром до 30 сантиметрів може досягати 30 сантиметрів, а родом він із Африки. Його отрута не є небезпечною для життя людини, проте, якщо він вас укусить — буде дуже боляче.

Імператорський скорпіон

Ще одна популярна екзотична домашня тварина, яку зручно утримувати у квартирі, це черепаха. Вони ідеальні для людей, які шукають тихих та слухняних домашніх тварин. Черепахи не потребують спеціального догляду, однак можуть виявляти ознаки агресії, якщо утримувати двох самців в одному вольєрі.

Черепаха

Завдяки невибагливості в утриманні стають популярними гекони. Спокійні та тихі тварини, яких не потрібно часто годувати, є ідеальними для тримання вдома. Крім того, за поведінкою тварини цікаво спостерігати, особливо дітям.

Гекон

Капібару полюблять діти за їх розум та грайливість. Це найбільший гризун у світі і одна з найбільших екзотичних тварин, яку можна порівняно легко тримати вдома. Тривалість життя капібари — у середньому 8-10 років, вага може сягати майже 70 кг, а довжина — 140 см. Вони дуже люблять воду, тому дуже важливо забезпечити їм місце для плавання.

Мініпігів люблять за їх охайність, адже вони здатні привчитися до лотка практично за кілька днів. Крім цього, це гіпоалергенні тварини, які мають щетину, але линяють менш інтенсивно за котів та собак. Мініпіги чудово ладнають з іншими домашніми улюбленцями та поладять з ними, адже звикли жити в групі.

Завдяки товариському характеру набирає популярності цукровий поссум (білка-летяга). Для цих дружелюбних та грайливих тварин потрібен компаньйон, тому краще утримувати їх по дві-три особи в одній клітці. Однак слід враховувати, що поссумам потрібно достатньо місця для фізичної активності.

Цукровий поссум

Іноді можна зустріти вдома акваріумних жаб. Деякі види можуть жити до 35 років. Окрім того, вони невибагливі та дуже кумедні.

До речі, жаба з ім'ям Петро — улюбленець очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Художниця Євгенія Гапчинська навіть намалювала картину "Буданов і чарівне жабеня".