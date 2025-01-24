Назвати таргана ім'ям колишнього: в зоопарку пропонують незвичну послугу

Традиція називати мадагаскарських тарганів в зоопарку різними іменами з'явилась майже 15 років тому. За цей час названо понад 56 тисяч комах. За невелику пожертву людина отримає невеликі подарунки.

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Бронкський зоопарк (Сполучені Штати Америки) пропонує незвичну послугу. Відвідувачі можуть називати мадагаскарських тарганів на честь колишнього або колишньої, пише Newsroom.

За "пожертву" в 15 доларів гості можуть отримати цифровий сертифікат з ім'ям коханої чи колишньої коханої людини, обраної для таргана. За додаткові гроші відвідувачі можуть отримати подарунки, зокрема, поясну сумку, плюшеву іграшку або віртуальну зустріч з живим тарганом та поспілкуватись з експертами.

Така традиція була запущена зоопарком у 2011 році. З початку програми було названо понад 56 000 тарганів. Тисячі людей з усього світу називали мадагаскарських тарганів з Бронкського зоопарку на честь друзів, родини, коханих і колишніх. Деякі попередні імена були натхнені музикою, фільмами, поп-культурою.

Додамо, що Бронкський зоопарк розташований на 265 акрах листяного лісу в Бронксі, штат Нью-Йорк, відкрився 8 листопада 1899 року. Він відомий на весь світ своїм захистом тварин, а також освітою та охороною природи.

Зазначимо, що багато людей тримають тарганів вдома. Наприклад, мадагаскарського таргана люблять за його незвичайне шипіння і невибагливість в догляді. Однак важливо не садити разом пари, адже вони дуже швидко розмножуються.

Додамо, що нещодавно у меленій каві знайшли частинки тарганів. Любителі кави можуть випадково випити дрібні частинки комах, а в деяких це може викликати алергію.