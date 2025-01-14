У меленій каві знайшли частинки тарганів: у мільйонів людей це викличе алергію

За словами лікаря загальної практики з Лондона Сермеда Межера, під час збирання, обробки та подрібнення кавових зерен комахи часто потрапляють у продукт. Реакція на споживання дрібних частинок тарганів різна: від висипань на тілі до анафілактичного шоку.

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У меленій каві знайшли частинки тарганів, любителі кави можуть випадково випити дрібні частинки комах. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Лікар загальної практики з Лондона доктор Сермед Межер пояснив, що під час збирання врожаю, обробки та подрібнення кавових зерен неможливо запобігти потраплянню комах у продукт.

До слова, таргани часто трапляються в тропічних і субтропічних країнах, де в основному вирощують і виробляють кавові зерна. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США (FDA) підрахувало, що кожен мішок зібраних кавових зерен може складатися на 10% із фрагментів комах.

Фахівці визнають, що це низький рівень і він безпечний для людини. Виняток становлять люди з алергією на молюсків — їм краще утриматися від вживання меленої кави, адже в них буде реакція на білок тропоміозин, який міститься в організмі тарганів.

"Сама ідея наявності частин комах у каві здається огидною, але рівні їхнього вмісту не становлять ризику для здоров'я", — пояснює доктор Межер.

Легкі симптоми алергії включають червоний висип на будь-якій ділянці тіла, поколювання або свербіж у роті, набрякання губ, обличчя або очей, біль у животі або блювоту. У більш серйозних випадках може виникнути анафілактичний шок.

Доктор Межер зізнався, що, незважаючи на цей факт, п'є дві чашки кави на день і радить тим, хто згоден з ним, робити те саме заради користі для здоров'я.

Каву пов'язують із багатьма корисними властивостями, включно зі зниженням ризику розвитку діабету, серцевого нападу, інсульту та недоумства. Вчені з університетської лікарні Базеля в Швейцарії виявили, що люди старше 65 років, які страждають на нерегулярний серцевий ритм, рідше страждають на симптоми погіршення пам'яті, якщо вони п'ють багато кави.

Вживання кави до полудня знижує ризик захворювань серця і системи кровообігу на 31% порівняно з тими, хто п'є її протягом дня. Британська дієтична асоціація (BDA) рекомендує більшості людей споживати до 300 мг кофеїну на день, що еквівалентно трьом чашкам кави.

Вагітним не слід вживати понад 200 мг кофеїну на день, інакше збільшиться ризик викидня або низької маси тіла при народженні дитини.

Прийом понад 600 мг кофеїну на день спричиняє безсоння, нервозність і дратівливість, підвищення артеріального тиску та розлад шлунка.

Нагадаємо, в Україні спостерігається збільшення ціни на каву в закладах до 30%. Найдорожчий еспресо продається в Одеській області за 40 гривень.

Учені раніше з'ясували, як поліпшити смак приготованої кави. Для цього потрібно додати воду в кавові зерна перед помелом.