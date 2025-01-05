Дуже простий спосіб: вчені з'ясували, як значно поліпшити смак кави

Смак приготованої кави може бути набагато кращим, якщо зробити те, що рекомендують дослідники.

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Нове дослідження показує, що додавання води до кавових зерен перед помелом може значно поліпшити смак приготованої кави, адже це запобігає проблемам, спричиненим статичною електрикою. Дослідження опубліковано в журналі Matter, пише Earth.

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Подрібнення кавових зерен створює тертя, оскільки частинки стикаються, труться одна об одну і розпадаються. Цей процес змушує мелену каву виробляти заряд, який потім виробляє статичну електрику.

Заряджені частинки кави злипаються, утворюють грудки, які можуть засмітити кавомолки. Ці грудки ускладнюють отримання однорідного помелу, що призводить до нерівномірного заварювання і менш смачної кави.

Учені вивчили вплив накопичення статичної електрики на процес заварювання і виявили просте рішення, як уникнути цього впливу. Потрібно просто додати трохи води в кавові зерна перед помелом.

За словами вчених, вода знижує статичну електрику, запобігає утворенню грудок і забезпечує більш плавний помел, що зрештою покращує якість і смак звареної кави.

Статична електрика виникає, коли на поверхні об'єкта виникає дисбаланс крихітних електричних зарядів. Усе, що ми бачимо навколо, складається з атомів, які містять електрони. Вони несуть негативний заряд і можуть переміщатися з одного об'єкта на інший. Тому в повсякденному житті ми часто стикаємося зі статичною електрикою. Статична електрика частіше зустрічається в сухому повітрі, тому що волога в повітрі допомагає зупинити накопичення зарядів. Тому вона виникає частіше взимку, коли повітря сухіше.

Автори дослідження вивчили, як вологість впливає на помел кави. І для цього були вивчені кавові зерна різного походження з різним ступенем обсмажування і вмістом вологи. Дослідження показало, що сухіші обсмажені кавові зерна більш сприйнятливі до статичної електрики, ніж вологіші зерна.

Вчені з'ясували, що додавання приблизно 20 мікролітрів води на грам кави, що приблизно дорівнює половині мілілітра для однієї порції еспресо, значно покращує смак звіреної кави.

Дослідники кажуть, що потрібно просто побризкати водою на кавові зерна перед помелом. Таким чином він стане більш рівномірним і не виникнуть грудки. Така консистенція покращує процес заварювання кави і дає змогу воді більш рівномірно текти через кавові зерна.

Як уже писав Фокус, кава може запобігти ризику розвитку деменції. Люди, які страждають від серцевих захворювань, вважають за краще обходити кофеїн стороною через усталену думку про його шкоду. Однак недавнє дослідження показало, що він може бути не тільки не шкідливим, а й способом захисту від когнітивних розладів.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ділянку мозку, яка може бути ключем до довголіття. У цій ділянці мозку старіння викликає значні зміни в численних типах клітин.