"Точка старіння": виявлено ділянку мозку, яка може бути ключем до довголіття

Учені виявили певну ділянку мозку, де старіння спричиняє значні зміни в численних типах клітин.

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Миші мають схожі структурні, функціональні та генетичні особливості з людьми, що робить їх корисними для вивчення того, як мозок розвивається з плином часу. Учені виявили у мишей певну ділянку мозку, де старіння спричиняє значні зміни в численних типах клітин. Також з'ясувалося, які типи клітин зазнають найглибших змін. Це дослідження, опубліковане в журналі Nature, відкриває потенційні способи, за допомогою яких можна уповільнити або контролювати процес старіння в мозку людини, пише Earth.

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Вчені вивчили понад мільйон різних клітин мозку молодих і старих мишей. Дослідження було зосереджене на численних типах гліальних клітин, які є підтримуючими клітинами мозку, і виявилося, що вони демонструють значні зміни в активності генів з віком.

Учені з'ясували, що в старіючому мозку активність генів, пов'язаних із запаленням, зросла, тоді як активність генів, важливих для діяльності нейронів, знизилася.

За словами авторів дослідження, старіння є найважливішим фактором ризику хвороби Альцгеймера і багатьох інших руйнівних захворювань мозку. Дослідження показало, які клітини мозку можуть бути найбільше порушені старінням. Вчені вважають, що, виходячи з результатів дослідження можна отримати нові способи для лікування захворювань мозку, пов'язаних зі старінням.

Учені виявили концентрацію цих змін у клітинах мозку в ділянці, яку вони назвали "точка старіння", розташованій у гіпоталамусі. Найбільше змінилися з віком клітини та нейрони, які відіграють важливу роль у споживанні їжі, енергетичному гомеостазі, метаболізмі та тому, як наші тіла використовують поживні речовини.

Науковці вважають, що ці типи клітин стають менш ефективними в інтеграції сигналів з навколишнього середовища або від їжі, яку споживають люди. Втрата ефективності якимось чином сприяє процесу старіння по всьому тілу людини, вважають учені.

За словами авторів дослідження, потрібно розробити інструменти, які можуть впливати на ці типи клітин. Якщо поліпшити їхню функціональність, то, ймовірно, можна уповільнити процес старіння або ж контролювати його, що може збільшити тривалість життя.

Також Фокус писав про те, що вчені дізналися про зв'язок алкоголю з хворобою Альцгеймера. Надмірне вживання алкоголю вже не раз підтверджувалося наукою як справжнє джерело проблем зі здоров'ям. Однак учені з'ясували, що він і може допомагати в розвитку смертельно небезпечної і руйнівної хвороби мозку.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили сліди людей там, де їх не повинно бути. Ці сліди були залишені древніми людьми 115 000 років тому.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.