Вік 115 000 років: археологи виявили сліди людей там, де їх не повинно бути (фото)

Учені виявили найстаріші відбитки ніг Homo sapience на Аравійському півострові.

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Група археологів виявила людські сліди, залишені приблизно 115 000 років тому. Це найдавніші відбитки ніг людини на Аравійському півострові. Їх виявили серед слідів доісторичних тварин, і це відкриття дає нове уявлення про міграцію та життя стародавніх людей до льодовикового періоду. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Earth.

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За словами вчених, вони не очікували побачити на півночі Саудівської Аравії посеред пустелі сліди людських ніг, які були залишені представниками виду Homo sapience приблизно 115 000 років тому. Річ у тім, що в цьому регіоні не було раніше виявлено тривалої присутності стародавніх людей. Загалом було виявлено 7 окремих відбитків ніг, які добре збереглися разом зі слідами доісторичних тварин.

Ці відбитки ніг були виявлені на території, де колись знаходилося озеро, і археологи вважають, що це найдавніші сліди людини на Аравійському півострові. Археологи дійшли висновку, що людські сліди були сформовані протягом дуже короткого періоду часу.

За словами вчених, вони не очікували побачити на півночі Саудівської Аравії посеред пустелі сліди людських ніг, які були залишені представниками виду Homo sapience приблизно 115 000 років тому Фото: Science Advances

Науковці вважають, що ці відбитки ніг належать саме Homo sapiens з огляду на археологічні свідоцтва поширення цього виду в період між 130 000 і 80 000 років тому на територію Леванту та Аравії. Також розмір слідів більше вказує на те, що їх ставили представники Homo sapiens, а не неандертальці.

Археологи не знайшли жодних свідчень пошкодження кісток тварин ножами, виявлених поруч зі слідами людей. Тобто немає жодних доказів того, що люди полювали в цьому регіоні. Тому вчені вважають, що стародавні люди лише на короткий період часу прибули до озера і найімовірніше це пов'язано з пошуками питної води.

Науковці вважають, що ці відбитки ніг належать саме Homo sapiens з огляду на археологічні свідоцтва поширення цього виду в період між 130 000 і 80 000 років тому на територію Леванту та Аравії Фото: Science Advances

Водночас учені не можуть поки що відповісти на запитання: чому ці відбитки ніг не були покриті слідами іншої групи людей? Припускають, що ці сліди залишили останні відвідувачі цього регіону, коли клімат ще був помірним і не настав льодовиковий період.

Нове відкриття також дає деяке уявлення про екосистему, що існувала 115 000 років тому. Навколо людських слідів учені виявили сліди таких тварин, як слони, верблюди та антилопи. Тобто умови в цьому регіоні суттєво відрізнялися від посушливої пустелі, яка там є зараз. Найімовірніше, тварини, як і люди, приходили до озера, щоб попити, і їхні сліди навічно залишилися закарбованими в скам'янілостях.

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