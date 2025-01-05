Возраст 115 000 лет: археологи обнаружили следы людей там, где их не должно быть (фото)

Ученые обнаружили самые старые отпечатки ног Homo sapience на Аравийском полуострове.

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Группа археологов обнаружила человеческие следы, оставленные примерно 115 000 лет назад. Это самые древние отпечатки ног человека на Аравийском полуострове. Их обнаружили среди следов доисторических животных и этот отрытые дает новое представление о миграции и жизни древних людей до ледникового периода. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Earth.

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По словам ученых, они не ожидали увидеть на севере Саудовской Аравии посреди пустыни следы человеческих ног, которые были оставлены представителями вида Homo sapience примерно 115 000 лет назад. Дело в том, что в этом регионе не было ранее обнаружено длительное присутствие древних людей. Всего было обнаружено 7 отдельных отпечатков ног, которые хорошо сохранились вместе со следами доисторических животных.

Эти отпечатки ног были обнаружены на территории, где когда-то находилось озеро, и археологи считают, что это самые древние следы человека на Аравийском полуострове. Археологи пришли к выводу, что человеческие следы были сформированы в течение очень короткого периода времени.

По словам ученых, они не ожидали увидеть на севере Саудовской Аравии посреди пустыни следы человеческих ног, которые были оставлены представителями вида Homo sapience примерно 115 000 лет назад Фото: Science Advances

Ученые считают, что эти отпечатки ног принадлежат именно Homo sapiens учитывая археологические свидетельства распространения данного вида в период между 130 000 и 80 000 лет назад на территорию Леванта и Аравии. Также размер следов больше указывает на то, что их ставили представители Homo sapiens, а не неандертальцы.

Археологи не нашли никаких свидетельств повреждения костей животных ножами, обнаруженных рядом со следами людей. То есть нет никаких доказательств того, что люди охотились в данном регионе. Поэтому ученые считают, что древние люди лишь на короткий период времени прибыли к озеру и скорее всего это связано с поисками питьевой воды.

Ученые считают, что эти отпечатки ног принадлежат именно Homo sapiens учитывая археологические свидетельства распространения данного вида в период между 130 000 и 80 000 лет назад на территорию Леванта и Аравии Фото: Science Advances

В то же время ученые не могут пока ответить на вопрос: почему эти отпечатки ног не были покрыты следами другой группы людей? Предполагается, что эти следы оставили последние посетители данного региона, когда климат еще был умеренным и не наступил ледниковый период.

Новое открытие также дает некоторое представление об экосистеме, существовавшей 115 000 лет назад. Вокруг человеческих следов ученые обнаружили следы таких животных, как слоны, верблюды и антилопы. То есть условия в данном регионе существенно отличались от засушливой пустыни, которая там есть сейчас. Скорее всего животные, как и люди, приходили к озеру, чтобы попить и их следы навечно остались запечатленными в окаменелостях.

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