Самое изолированное поселение в мире живет на острове, созданном из недр Земли: где он находится

Группа островов образовалась в результате распада суперконтинента и является самым отдаленным населенным местом в мире.

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Тристан-да-Кунья, или сокращенно Тристан — группа островов в Южной Атлантике, образовавшаяся в результате распада суперконтинента Гондвана. Он также считается самым удаленным островом на Земле, при этом его население составляет лишь крошечная и крайне изолированная фермерская община, пишет Live Science.

На Тристане живет всего около 250 человек, имеющих гражданство Британских заморских территорий, а их сообщество известно как Эдинбург семи морей. Тристан-да-Кунья состоит из шести вулканических островов, расположенных в 2 400 километрах к юго-западу от острова Святой Елены — еще одного британского форпоста в Атлантике.

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Главный остров группы простирается на 12 километров в ширину, а его конусообразный вулкан, известный как Пик Королевы Марии, возвышается над уровнем моря на 2 062 метра. Центральный кратер вулкана заполнен озером в форме сердца, замерзающего зимой и тающего летом, обеспечивая прохладную ванну для туристов, которые поднимаются на вершину. Остров также является раем для наблюдателей за дикой природой: на его берегах гнездятся тюлени, альбатросы и северные хохлатые пингвины (Eudyptes moseleyi). Отметим, что до Тристана можно добраться лишь из Южной Африки на лодке, а путешествие займет 6 дней.

Исследователи отмечают, что шесть островов Тристана являются свидетельством прошлой геологической активности глубоко в мантии Земли, каждый из которых образовался из пиков в океанической коре. Все острова расположены примерно в 400 километрах к востоку от Срединно-Атлантического хребта, где Североамериканская и Южноамериканская плита встречаются с Евразийской и Африканской.

С течением времени эти тектонические плиты медленно раздвигались, позволяя расплавленным породам пузыриться в пустотах между ними. Ученые также обнаружили, что острова Тристана не связаны хребтом, однако они также образовались в результате излияния магмы из глубинных слоев нашей планеты.

Геологи обнаружили, что архипелаг образовался много веков назад из того, что известно как горячая точка — большого плюма горячего материала, поднимающегося из глубин мантии — и образует вулканы в коре над ним. По мере того как континенты разрывались, а земная кора начала смещаться на запад над горячей точкой хребта Уолфиш, вулканы развивались один за другим в горизонтальной линии под открывающимся Атлантическим океаном.

Тысячелетиями они росли, становясь все больше и образуя острова. В конечном итоге вулканы потухли, поскольку дрейфовали, все дальше отдаляясь от своего источника магмы, известного как "горячая точка".

Главный остров Тристан-да-Кунья является вторым по востоку от архипелага. Простыми словами, он потух вскоре после четырех островов — Недоступного, Найтингейл, Среднего и Столтенхоффа — и незадолго до самого восточного острова Гоф.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что самый загрязненный остров в мире нанесен на карту не в том месте.