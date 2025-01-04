Найбільш ізольоване поселення у світі живе на острові, створеному з надр Землі: де він розташований

Група островів утворилася внаслідок розпаду суперконтиненту і є найвіддаленішим населеним місцем у світі.

Related video

Трістан-да-Кунья, або скорочено Трістан — група островів у Південній Атлантиці, що утворилася внаслідок розпаду суперконтиненту Гондвана. Він також вважається найвіддаленішим островом на Землі, при цьому його населення становить лише крихітна і вкрай ізольована фермерська громада, пише Live Science.

На Трістані мешкає всього близько 250 осіб, які мають громадянство Британських заморських територій, а їхнє товариство відоме як Единбург семи морів. Трістан-да-Кунья складається з шести вулканічних островів, розташованих за 2 400 кілометрів на південний захід від острова Святої Єлени — ще одного британського форпосту в Атлантиці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Головний острів групи простягається на 12 кілометрів завширшки, а його конусоподібний вулкан, відомий як Пік Королеви Марії, височіє над рівнем моря на 2 062 метри. Центральний кратер вулкана заповнений озером у формі серця, що замерзає взимку і тане влітку, забезпечуючи прохолодну ванну для туристів, які підіймаються на вершину. Острів також є раєм для спостерігачів за дикою природою: на його берегах гніздяться тюлені, альбатроси та північні чубаті пінгвіни (Eudyptes moseleyi). Зазначимо, що до Трістана можна дістатися лише з Південної Африки на човні, а мандрівка займе 6 днів.

Дослідники зазначають, що шість островів Трістана є свідченням минулої геологічної активності глибоко в мантії Землі, кожен з яких утворився з піків в океанічній корі. Усі острови розташовані приблизно за 400 кілометрів на схід від Серединно-Атлантичного хребта, де Північноамериканська та Південноамериканська плита зустрічаються з Євразійською та Африканською.

З плином часу ці тектонічні плити повільно розсувалися, дозволяючи розплавленим породам пузиритися в порожнинах між ними. Вчені також виявили, що острови Трістана не пов'язані хребтом, проте вони також утворилися внаслідок виливу магми з глибинних шарів нашої планети.

Геологи виявили, що архіпелаг утворився багато століть тому з того, що відоме як гаряча точка — великого плюму гарячого матеріалу, що підіймається з глибин мантії, — і утворює вулкани в корі над ним. У міру того як континенти розривалися, а земна кора почала зміщуватися на захід над гарячою точкою хребта Волфіш, вулкани розвивалися один за одним у горизонтальній лінії під Атлантичним океаном, який відкривався.

Тисячоліттями вони росли, стаючи дедалі більшими й утворюючи острови. Зрештою вулкани згасли, оскільки дрейфували, все далі віддаляючись від свого джерела магми, відомого як "гаряча точка".

Головний острів Трістан-да-Кунья є другим на схід від архіпелагу. Простими словами, він згас незабаром після чотирьох островів — Недоступного, Найтінгейл, Середнього і Столтенхоффа — і незадовго до найсхіднішого острова Гоф.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що найзабрудненіший острів у світі нанесений на карту не в тому місці.