"Точка старения": обнаружен участок мозга, который может быть ключом к долголетию

Ученые обнаружили определенную область мозга, где старение вызывает значительные изменения в многочисленных типах клеток.

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Мыши имеют схожие структурные, функциональные и генетические особенности с людьми, что делает их полезными для изучения того, как мозг развивается с течением времени. Ученые обнаружили у мышей определенный участок мозга, где старение вызывает значительные изменения в многочисленных типах клеток. Также выяснилось, какие типы клеток претерпевают самые глубокие изменения. Это исследование, опубликованное в журнале Nature, открывает потенциальные способы, с помощью которых можно замедлить или контролировать процесс старения в мозге человека, пишет Earth.

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Ученые изучили более миллиона разных клеток мозга молодых и старых мышей. Исследование было сосредоточено на многочисленных типах глиальных клеток, которые являются поддерживающими клетками мозга и оказалось, что они демонстрируют значительные изменения в активности генов с возрастом.

Ученые выяснили, что в стареющем мозге активность генов, связанных с воспалением, возросла, в то время как активность генов, важных для деятельности нейронов, снизилась.

По словам авторов исследования, старение является наиболее важным фактором риска болезни Альцгеймера и многих других разрушительных заболеваний мозга. Исследование показало, какие клетки мозга могут быть больше всего затронуты старением. Ученые считают, что, исходя из результатов исследования можно получить новые способы для лечения заболеваний мозга, связанных со старением.

Ученые обнаружили концентрацию этих изменений в клетках мозга в участке, который они назвали "точка старения", расположенном в гипоталамусе. Больше всего изменились с возрастом клетки и нейроны, которые играют важную роль в потреблении пищи, энергетическом гомеостазе, метаболизме и том, как наши тела используют питательные вещества.

Ученые считают, что эти типы клеток становятся менее эффективными в интеграции сигналов из окружающей среды или от пищи, которую потребляют люди. Потеря эффективности каким-то образом способствует процессу старения по всему телу человека, считают ученые.

По словам авторов исследования, нужно разработать инструменты, которые могут воздействовать на эти типы клеток. Если улучшить их функциональность, то вероятно можно замедлить процесс старения или же контролировать его, что может увеличить продолжительность жизни.

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