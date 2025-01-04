Раптовий союзник хвороби Альцгеймера: вчені дізналися про зв'язок алкоголю із захворюванням

Надмірне вживання алкоголю вже не раз підтверджувалося наукою як справжнє джерело проблем зі здоров'ям. Однак нещодавно вчені з'ясували, що він і зовсім може допомагати в розвитку смертельно небезпечної і руйнівної хвороби мозку.

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Нещодавнє дослідження вчених із Scripps Research дало змогу встановити зв'язок між хворобою Альцгеймера та алкоголізмом, виявивши загальні молекулярні порушення в мозку. Під час своєї роботи вони з'ясували, що неконтрольоване вживання спиртних напоїв може серйозно позначитися на розвитку хвороби, що руйнує мозок, пише PsyPost.

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Дослідження, опубліковане в журналі eNeuro, виявило збігові зміни в шляхах запалення і загибелі клітин між хворобою і лакоголізмом, що дало змогу вченим припустити, що надмірне вживання алкоголю може прискорити її прогресування. Це дало їм змогу по-новому поглянути на молекулярні механізми, що лежать в основі хвороби Альцгеймера, і водночас розкрити потенційну роль алкоголю як модифікованого фактора ризику.

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Хвороба Альцгеймера, провідна форма деменції, нині вражає близько 7 мільйонів одних лише американців, і ця цифра, за прогнозами, подвоїться до 2060 року. Відомі фактори ризику включають старіння і генетику, але дедалі більшого визнання набувають і фактори способу життя, як-от вживання алкоголю, які впливають на розвиток хвороби.

Хоча попередні дослідження пов'язували вживання алкоголю зі зниженням когнітивних здібностей і більш раннім настанням деменції, точна молекулярна взаємодія між ним і хворобою Альцгеймера залишалася невстановленою. Команда дослідників використовувала одноклітинну транскриптоміку для аналізу експресії генів у неокортексі — ділянці мозку, невід'ємній від пам'яті та мислення. Вивчивши тканини мозку 75 осіб на різних стадіях розвитку хвороби Альцгеймера і порівнявши їх з даними людей з алкогольною залежністю і без неї, дослідники виявили незвичайну схожість.

В обох випадках спостерігалася підвищена експресія запальних генів, особливо в мікроглії та судинних клітинах, а також значні порушення синаптичної сигналізації, необхідної для зв'язку між нейронами. Крім того, спільною ознакою виявилася судинна дисфункція: гени, критично важливі для цілісності кровоносних судин і ангіогенезу, чинили негативний вплив в обох випадках.

Дослідження також виявило унікальні патерни експресії генів, що відповідають стадіям прогресування хвороби Альцгеймера. На ранніх стадіях спостерігалися зміни в генах, пов'язаних з аутофагією, а на пізніх — посилення нейрозапальних маркерів і порушення, пов'язані зі стресом. Паралельні висновки, зроблені на основі даних, дали змогу авторам припустити, що надмірне вживання алкоголю може посилювати ці патологічні процеси, посилюючи прогресування хвороби Альцгеймера.

Доктор Арпіта Джоші, штатний науковий співробітник Scripps Research і провідний автор дослідження, заявила: "Розлад вживання алкоголю і хвороба Альцгеймера мають значні спільні риси в плані дисрегуляцій, які вони спричиняють, що дає підстави припустити потенційний поглиблювальний вплив розладу вживання алкоголю на прогресування хвороби".

Вчені виступають за проведення додаткових досліджень з використанням більших і різноманітніших вибірок, щоб підтвердити отримані результати і вивчити додаткові молекулярні зв'язки. Їхня майбутня робота буде спрямована на те, щоб визначити, як ці загальні генетичні шляхи впливають на функції мозку і поведінку, потенційно сприяючи появі нових цілеспрямованих втручань для зниження ризиків, пов'язаних із вживанням спиртного. У міру пошуку нових методів лікування, таких як препарати, спрямовані на конкретні генетичні шляхи, це дослідження показує всю важливість кампаній громадської охорони здоров'я, спрямованих на підвищення обізнаності людей про ризики, пов'язані з алкоголізмом.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.