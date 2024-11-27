Руки видадуть усі секрети: учені розповіли, як визначити майбутніх алкоголіків

Виявлення ранніх схильностей до алкоголізму може мати вирішальне значення в порятунку життя людини. Нещодавно вчені виявили одну незвичайну ознаку, яку легко виявити у людей, які в майбутньому можуть пристраститися до випивки.

Дослідження, проведене Університетом Суонсі та Медичним університетом Лодзі, виявило потенційний зв'язок між довжиною пальців і звичкою людей вживати алкоголь. Вчені з'ясували, що якщо звертати увагу на таку непомітну фізичну особливість, то є ймовірність того, що ми можемо наперед навчитися визначати потенційних любителів випити, пише Swansea University.

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У дослідженні, опублікованому в American Journal of Human Biology, вивчалося, як пренатальні статеві гормони, зокрема тестостерон і естроген, можуть впливати на поведінку, пов'язану з вживанням алкоголю. Дослідження показало, що люди з довшим четвертим (безіменним) пальцем щодо другого (вказівного), частіше вживають більшу кількість алкоголю. Таке співвідношення пальців вважається маркером впливу тестостерону в утробі матері.

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Вищий рівень тестостерону в утробі матері пов'язаний із вищим споживанням алкоголю, особливо у чоловіків. Професор Джон Меннінг, автор дослідження з групи A-STEM у Суонсі, наголосив на ширших наслідках цього дослідження, зазначивши соціальні та економічні наслідки споживання алкоголю в усьому світі. "Розуміння біологічних основ того, чому вживання алкоголю варіюється між людьми, має вирішальне значення", — заявив він.

У попередніх дослідженнях Меннінга також вивчали, як співвідношення довжини пальців корелює з такими показниками, як відновлення COVID-19 і спортивні результати. Дослідники зібрали дані 258 студентів, переважно жінок, щоб вивчити гендерні відмінності у споживанні алкоголю. Вони виявили, що чоловіки не тільки вживають більше алкоголю, а й схильні до вищого ризику смертності, пов'язаної з алкоголем. Така гендерна нерівність у споживанні алкоголю розкрила роль статевих гормонів у цьому явищі, підкріплюючи теорію про те, що пренатальний вплив тестостерону й естрогену може впливати на поведінку в більш пізньому віці.

Результати дослідження можуть прокласти шлях до глибшого вивчення того, як біологічні чинники сприяють різним рівням споживання алкоголю, від соціального споживання до серйозної залежності. Вивчення таких фізіологічних маркерів дасть змогу в майбутньому вдосконалити стратегії раннього виявлення та втручання при розладах, пов'язаних зі зловживанням алкоголем, вважають автори.

Дедалі більше фактів пов'язують пренатальний вплив гормонів із різними поведінковими характеристиками людей. Так, зв'язок між довжиною пальців і тестостероном вивчали в найрізноманітніших галузях — від ризикованої поведінки до спортивних результатів, що дає підстави припустити, що такі фізіологічні показники можуть дати ширше розуміння людських нахилів, закладених у нас від народження. Аналогічна лінія вивчення пренатального впливу простежується в дослідженнях психічного здоров'я та агресії.

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