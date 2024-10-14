У небезпеці розумні люди: вчені з'ясували нову причину розвитку алкоголізму

Алкоголізм є глобальною проблемою, що зачіпає багато країн. Хоча загальна тенденція його вживання продовжує падати, вчені прагнуть з'ясувати його витоки, що і вдалося групі дослідників, які відкрили нову небезпеку для людей з високим IQ.

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Нещодавнє дослідження Південно-Західного медичного центру показало, що школярі з вищим IQ, хоч як би парадоксально це звучало, з більшою ймовірністю стануть помірними або тяжкими пияками в дорослому житті. Хоча в отриманих результатів є свої нюанси, загальна картина, що складається, може змусити багатьох із побоюванням ставитися до таких напоїв, пише New York Post.

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Опублікована в журналі Alcohol and Alcoholism наукова робота, в якій використовували дані понад 8 000 учасників Вісконсинського поздовжнього дослідження, показала, що ймовірність помірного або важкого вживання алкоголю збільшується на 1,6 % за підвищення IQ на один пункт. Доктор Е. Шервуд Браун, старший автор дослідження, пояснив, що хоча IQ не диктує майбутню поведінку, він може впливати на соціальні чинники, які сприяють звичці пити.

У дослідженні помірне вживання алкоголю визначалося як вживання до 29 напоїв на місяць для жінок і до 59 для чоловіків, а важке — як вживання понад 30 напоїв для жінок і понад 60 для чоловіків. Учасники повідомили про свої пристрасті до алкоголю у віці 53 і 65 років, що дало змогу отримати уявлення про довгострокову структуру його споживання. Дослідники припустили, що люди з вищим IQ можуть зазнавати більшого стресу, пов'язаного з роботою, або мати більше соціальних можливостей для вживання алкоголю, що сприяє їхньому активнішому випиванню.

Джейм Палка, доцент психіатрії та співавторка дослідження, зазначила, що дохід відіграє роль у цьому взаємозв'язку, оскільки люди з високим IQ зазвичай заробляють більше і мають більший доступ до соціального середовища, де вживається алкоголь. Попри кореляцію із загальним рівнем споживання, дослідження показало, що люди з вищим IQ рідше вдаються до повального пияцтва, яке визначається як вживання п'яти і більше напоїв за один присід.

Також були відзначені гендерні відмінності в поведінці алкоголіків: чоловіки відзначали більше епізодів повального пияцтва, ніж жінки. Хоча зв'язок між IQ і споживанням алкоголю є очевидним, дослідники наголошують на необхідності вивчення інших соціальних та екологічних чинників, які можуть опосередковувати цей зв'язок. Зв'язок між професіями з високим рівнем стресу і високим рівнем доходу та підвищеним споживанням алкоголю дає потенційне пояснення спостережуваним тенденціям.

Ці результати узгоджуються з ширшими дослідженнями про те, як соціально-економічні чинники впливають на звички вживання алкоголю. Люди з вищим рівнем доходу, особливо ті, хто працює в умовах високого стресу, частіше вживають алкоголь у громадських місцях. Національний інститут здоров'я США також повідомив, що професіонали, зайняті на відповідальних посадах, часто стикаються з підвищеним соціальним тиском, що змушує їх вживати алкоголь на заходах і зборах "для зняття стресу".

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю ніяк не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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