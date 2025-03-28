Лазівка для хвороб: як хімікати потрапляють до нас у їжу і чим вони небезпечні

Нинішній шлях продукту від ферми до столу стає дедалі складнішим, а склад нашої їжі став предметом підвищеної уваги організацій із захисту здоров'я. Нещодавні заяви міністра охорони здоров'я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та комісара FDA доктора Марті Макарі висвітили побоювання з приводу поширеності хімічних добавок у звичному для багатьох раціоні.

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Про це пише Time.

Історично склалося так, що раніше продукти харчування добувалися людьми на місці, з мінімальною обробкою. На відміну від цього, сучасні продукти в супермаркетах часто містять величезну кількість синтетичних добавок — речовин, які вводять для поліпшення смаку, зовнішнього вигляду і терміну зберігання.

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Нормативна база, що регулює ці добавки, містить виняток "Загальновизнана безпека" (GRAS), що дає змогу компаніям додавати певні хімічні речовини до продуктів харчування без незалежної оцінки безпеки. Ця лазівка дала змогу ввести в харчові продукти близько 10 000 хімічних речовин, багато з яких були визнані безпечними.

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Однак наслідки цих добавок для здоров'я викликають зростаючу стурбованість експертів. Доктор Леонардо Трасанде, професор педіатрії в Школі медицини Нью-Йоркського університету, наголошує, що синтетичні хімічні речовини, які навмисно й ненавмисно додають у їжу, сприяють розвитку хронічних захворювань протягом усього життя.

Особливе занепокоєння викликають такі добавки, як бутильований гідроксианізол (BHA) і бутильований гідрокситолуол (BHT), синтетичні антиоксиданти, що використовуються для запобігання псуванню продукту, а також діоксид титану, відбілювальний агент, що міститься в різних продуктах. Європейський союз заборонив діоксид титану ще 2022 року через проблеми з безпекою, проте в деяких країнах він, як і раніше, дозволений.

У зв'язку з цими побоюваннями змінюється сама нормативна база. У січні FDA оголосило про плани заборонити червоний барвник № 3 — барвник, пов'язаний із раком, який використовують у продуктах харчування з 1960-х років. Однак це рішення набуде чинності тільки 2027 року.

Передбачаючи такі затримки, законодавці багатьох штатів уже домагаються більш оперативної заборони шкідливих добавок. Крім того, FDA переглядає правило GRAS, щоб усунути лазівки, які давали змогу компаніям самостійно підтверджувати безпеку нових харчових інгредієнтів без всебічного контролю.

Споживачі, які бажають зменшити вплив потенційно шкідливих добавок, можуть віддати перевагу цілісним, необробленим продуктам, таким як фрукти й овочі, які, природно, не містять синтетичних хімікатів і мають корисні поживні властивості.

Вибір на користь органічних продуктів може ще більше знизити вплив пестицидів, які порушують ендокринну функцію. Крім того, використання ресурсів, подібних до довідника Екологічної робочої групи, допоможе виявити й уникнути продуктів із високим вмістом пестицидів і добавок, вважають експерти.

Дискусія навколо харчових добавок підкреслює більш широкий імператив системних змін у виробництві та регулюванні продуктів харчування. У міру зростання обізнаності як політики, так і споживачі відіграють ключову роль у відстоюванні прозорості та безпеки харчових продуктів, гарантуючи, що продукти харчування, на які ми покладаємося для виживання, сприяють зміцненню здоров'я, а не ставлять його під загрозу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили шкідливі речовини в поширеній косметиці. Вони заявили, що незалежно від цінового діапазону, багато з них містять у собі небезпечні для здоров'я речовини.

Також Фокус писав про те, як галас навколо аспартаму затьмарив більш небезпечний і поширений канцероген. Поки весь світ турбується про аспартам, інший, небезпечніший канцероген, метил евгенол, тихо ховається в наших повсякденних продуктах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.