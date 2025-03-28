"Відчув побічні ефекти": Короля Чарльза ІІІ терміново госпіталізували, що відомо

Усі денні публічні заходи Чарльза ІІІ буди відкладені. Через лікування від раку лікарі рекомендували перенести й завтрашні зустрічі короля.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ був госпіталізований через побічні ефекти під час лікування раку. Про це пише GB News з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

"Після запланованого і триваючого лікування від раку сьогодні вранці Король відчув тимчасові побічні ефекти, які вимагали короткого періоду спостереження в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що 76-річний Чарльз, у якого в лютому минулого року діагностували рак, візьме коротку перерву в публічних виступах, а його денні заходи були відкладені.

Водночас на момент публікації матеріалу Чарльз ІІІ вже повернувся до своєї резиденції.

"Зараз Його Величність повернувся до Кларенс-хаусу, і в якості запобіжного заходу, за порадою лікарів, завтрашня щоденна програма також буде перенесена. Його Величність хотів би надіслати свої вибачення всім тим, кому це може завдати незручностей або розчарувань", — мовиться в заяві Букінгемського палацу.

заява Букінгемського палацу Фото: скриншот

Express US зазначає, що 28 березня король Великобританії планував візит до Бірмінгема. Очікують, що наступного тижня його графік роботи триватиме у звичайному режимі, хоча "в останню хвилину можуть ухвалити рішення, щоб захистити й віддати пріоритет подальшому одужанню короля". 7 квітня у короля Великобританії заплановано візит до Італії разом із дружиною, королевою Каміллою.

Нагадаємо, король Великої Британії придбав маєток за мільйони доларів, щоб захистити дружину.

Фокус також писав про те, як король Чарльз ІІІ сигналізував про великі зміни для Кейт Міддлтон.