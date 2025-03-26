Їмо тисячі частинок пластику: вчені заявили про небезпеку жувальних гумок для здоров'я

Безліч людей щодня, не замислюючись, жують жуйку по дорозі на роботу або в гості, на автоматі вживаючи її. Однак нещодавно вчені виявили, що вона є джерелом серйозної небезпеки для нашого організму, буквально засмічуючи його.

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Жувальна гумка, всюдисущий супутник повсякденного життя мільйонів людей, нещодавно стала об'єктом пильної уваги вчених з несподіваної причини: можливе потрапляння до організму мікропластику під час її жування. Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) провели дослідження, щоб вивчити цей феномен. Результати показали, що як синтетичні, так і натуральні жувальні гумки можуть виділяти мікропластик у слину, пише ZME Science.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом професора інженерії Санджая Моханті та аспірантки Лізи Лоу, учасники жували жуйку різних марок, а через певні проміжки часу в них брали зразки слини для вимірювання вмісту мікропластику.

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Результати показали, що в середньому на грам жуйки виділяється 100 частинок мікропластику, а деякі марки викидали до 600 частинок на грам. З огляду на те, що звичайний шматочок жуйки важить від двох до шести грамів, це може призвести до викиду до 3 000 мікропластикових частинок на шматочок, заявили автори.

При цьому дослідники не помітили суттєвої різниці у виділенні мікропластику між синтетичними і натуральними жуйками. Це дало їм змогу припустити, що присутність мікропластику може бути зумовлена не тільки основою жувальної гумки, а й іншими факторами, як-от виробничі процеси або пакування.

Хоча довгострокові наслідки вживання мікропластику для здоров'я залишаються незрозумілими, попередні дослідження пов'язували вплив мікропластику з різними проблемами зі здоров'ям, включно із запаленням і пошкодженням клітин на тваринних моделях.

Крім особистого здоров'я, неправильно викинута жувальна гумка сприяє забрудненню навколишнього середовища, зазначили автори. Залишки пластику, що містяться у використаній жуйці, можуть зберігатися в навколишньому середовищі, посилюючи проблему пластикових відходів. Тому відповідальна утилізація жувальної гумки необхідна для пом'якшення її впливу на навколишнє середовище.

У світлі цих висновків багато хто з нас може замислитися над тим, щоб стримати свої звички жувати жуйку і вибирати продукти з іншим складом як щоденний ритуал.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.