Едим тысячи частиц пластика: ученые заявили об опасности жевательных резинок для здоровья

Множество людей ежедневно не задумываясь жуют жвачку по пути на работу или в гости, на автомате употребляя ее. Однако недавно ученые обнаружили, что она является источником серьезной опасности для нашего организма, буквально засоряя его.

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Жевательная резинка, вездесущий спутник повседневной жизни миллионов людей, недавно стала объектом пристального внимания ученых по неожиданной причине: возможное попадание в организм микропластика во время ее жевания. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) провели исследование, чтобы изучить этот феномен. Результаты показали, что как синтетические, так и натуральные жевательные резинки могут выделять микропластик в слюну, пишет ZME Science.

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В ходе исследования, проведенного под руководством профессора инженерии Санджая Моханти и аспирантки Лизы Лоу, участники жевали жвачку различных марок, а через определенные промежутки времени у них брали образцы слюны для измерения содержания микропластика.

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Результаты показали, что в среднем на грамм жвачки выделяется 100 частиц микропластика, а некоторые марки выбрасывали до 600 частиц на грамм. Учитывая, что обычный кусочек жвачки весит от двух до шести граммов, это может привести к выбросу до 3 000 микропластиковых частиц на кусочек, заявили авторы.

При этом исследователи не заметили существенной разницы в выделении микропластика между синтетическими и натуральными жвачками. Это позволило им предположить, что присутствие микропластика может быть обусловлено не только основой жевательной резинки, но и другими факторами, такими как производственные процессы или упаковка.

Хотя долгосрочные последствия употребления микропластика для здоровья остаются неясными, предыдущие исследования связывали воздействие микропластика с различными проблемами со здоровьем, включая воспаление и повреждение клеток на животных моделях.

Помимо личного здоровья, неправильно выброшенная жевательная резинка способствует загрязнению окружающей среды, отметили авторы. Остатки пластика, содержащиеся в использованной жвачке, могут сохраняться в окружающей среде, усугубляя проблему пластиковых отходов. Поэтому ответственная утилизация жевательной резинки необходима для смягчения ее воздействия на окружающую среду.

В свете этих выводов многие из нас могут задуматься о том, чтобы умерить свои привычки жевать жвачку и выбирать продукты с другим составом в качестве ежедневного ритуала.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.