Вездесущий невидимый враг: ученые рассказали, как обезопасить себя от микропластика

Микропластик все сильнее проникает в каждый аспект нашей жизни, доходя до абсурдных ситуации, когда мы буквально дышим им и едим его. Однако каким бы неотвратимым не казалось его проникновение, существуют способы борьбы с ним.

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Пластиковое загрязнение просочилось практически во все сферы современной жизни, проникая в экосистемы, запасы продовольствия и даже в человеческие тела. Оно существует в местах, которые когда-то считались нетронутыми — на нетронутых горных вершинах, в отдаленных океанских глубинах и даже в самом воздухе. Но хотя масштабы проблемы пугают, она не является непреодолимой, пишет CBC.

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Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в мире ежегодно образуется около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, причем примерно 85% из них попадают на свалки, в мусоросжигательные печи или напрямую загрязняют окружающую среду. Большая часть этих отходов в конечном итоге распадается на микропластик — крошечные фрагменты размером менее пяти миллиметров.

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Найден неожиданный источник тысячи тонн пластикового загрязнения: скрывается во рту человека

Эти частицы поступают из самых разных источников: синтетических тканей, упаковки для продуктов питания, краски и даже средств личной гигиены. В документальном фильме "Пластиковые люди", входящем в программу "Природа вещей", научный журналист Зия Тонг и исследовательница микропластика Мэри Косут проверили, насколько глубоко проникли эти частицы в нашу повседневную жизнь, обнаруживая их в домашней пыли, питьевой воде и даже в собственном теле.

Микропластик — это не просто неприятность для одной лишь окружающей среды: он был обнаружен наших в легких, кровотоке, плаценте и даже в тканях мозга. Ученые выяснили, что люди могут неосознанно проглатывать до пяти граммов пластика в неделю — эквивалент целой кредитной карты.

К числу наиболее опасных загрязнителей относятся фталаты и бисфенол А (BPA), которые могут нарушать работу эндокринной системы и связаны с проблемами фертильности, ожирением и раком. Пит Майерс, главный научный сотрудник Environmental Health Sciences, описывает микропластик как "транспортный механизм" для вредных химических веществ, облегчающий их попадание в организм человека.

Несмотря на эти тревожные данные, исследования их долгосрочного воздействия на здоровье находятся в зачаточном состоянии.

Решение проблемы загрязнения микропластиком требует системных изменений, особенно на правительственном уровне. В настоящее время ЮНЕП работает над международным юридически обязывающим соглашением о загрязнении пластиком, направленным на регулирование производства, использования и утилизации пластика.

Тем временем такие компании, как CTK Bio из Британской Колумбии, Канада, разрабатывают биоразлагаемые альтернативы, включая компостируемые соломинки, которые разлагаются в течение нескольких месяцев, а не хранятся веками. Но пока эти решения не получили широкого распространения, отдельные люди могут предпринять действенные шаги, чтобы уменьшить свой пластиковый след и воздействие пластика.

Простые изменения в образе жизни могут изменить ситуацию. Выбирая одежду из натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и лен, вы можете ограничить попадание синтетических микроволокон в водотоки. По данным природоохранной организации Ocean Wise, стирка синтетических тканей в щадящем режиме с использованием холодной воды снижает выбросы почти на 70%.

На кухне замена пластиковых контейнеров и посуды на стеклянные, из нержавеющей стали или бамбука сводит к минимуму прямое попадание частиц пластика в организм. Аналогичным образом, отказ от использования микробисера в средствах личной гигиены и выбор рассыпного или бумажного чая вместо пластиковых пакетиков может сократить ненужное воздействие.

Учитывая, что каждую минуту покупается более миллиона пластиковых бутылок, а ежегодно используется пять триллионов пластиковых пакетов, небольшие изменения — например, ношение многоразовых сумок, бутылок для воды и контейнеров для еды — могут в совокупности оказать значительное влияние.

Переработанные продукты, которые часто поставляются в пластиковой упаковке и больше времени находятся в контакте с пластиковыми механизмами, обычно содержат больше микропластика, чем цельные продукты. Выбор свежих ингредиентов вместо ультра-обработанных альтернатив может не только улучшить здоровье, но и уменьшить попадание микроскопических частиц пластика в организм.

Хотя микропластик стал неизбежной реальностью для нашего мира, осознанный выбор может помочь сдержать его распространение и защитить как здоровье человека, так и окружающую среду.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.