Вредит не только чистоте, но и здоровью: ученые рассказали об опасности беспорядка в доме

Раскиданные вокруг вещи без четкого места и регулярной уборки являются печальным, но обыденным явлением для некоторых людей. Однако ученые считают, что они подвергают свое здоровье серьезной опасности.

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Когда дни становятся длиннее и первые намеки на тепло сменяются зимней прохладой, во многих семьях начинается знакомый ритуал — весенняя уборка. Хотя наведение порядка может показаться не более чем сезонной обязанностью, эксперты утверждают, что беспорядок может принести гораздо больше пользы, чем просто придать дому неопрятный вид, пишет Manchester Evening News.

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Новый опрос, опубликованный компанией Roseland, показал, что чрезмерный беспорядок может негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье, потенциально способствуя развитию аллергии, проблем с дыханием и даже стрессовых состояний. 88% британцев признались, что нуждаются в наведении порядка, поэтому эта проблема более распространена, чем многие думают.

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Незаметно разрушает жизнь: ученый рассказала об угрозах, скрывающихся в домашнем беспорядке

Доктор Бабак Ашрафи, врач общей практики из Superdrug Online Doctor, предупреждает, что беспорядок в доме создает идеальную среду для размножения аллергенов, таких как пылевые клещи, перхоть домашних животных и даже плесень. Скопления вещей, особенно в сырых помещениях, таких как кухни и ванные комнаты, могут привести к накоплению спор плесени, которые, как известно, усугубляют проблемы с дыханием.

По данным Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA), около двух миллионов домов в Англии поражены плесенью, что представляет значительный риск для здоровья, особенно для тех, у кого уже есть заболевания легких или ослаблена иммунная система. Вдыхание этих спор может вызвать постоянный кашель, хрипы и даже легочные инфекции в тяжелых случаях.

Помимо аллергенов и плесени, наличие беспорядка также повышает вероятность размножения бактерий. Доктор Ашрафи отмечает, что неубранные помещения часто остаются без регулярной уборки, что позволяет бактериям задерживаться на поверхностях. На кухнях, где происходит приготовление пищи, такое пренебрежение может повысить риск возникновения заболеваний, передающихся с пищей.

Норовирус, одна из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций, может сохраняться на загрязненных поверхностях в течение нескольких дней и эффективно уничтожается только с помощью чистящих средств на основе отбеливателя. Случаи заболеваний, связанных с норовирусом, значительно возрастают в холодные месяцы, но могут усугубляться несоблюдением гигиены и нечистотами в помещении в любое время года.

Часто игнорируемая проблема, связанная с беспорядком, — это наличие микропластика в доме. Теодор Генри, профессор экологической токсикологии Университета Хериот-Ватт, подчеркивает, что воздух в помещении может быть основным источником воздействия микропластика.

Частицы синтетического текстиля, ковров и домашней пыли могут оседать на продуктах питания или непосредственно вдыхаться, что делает захламленные дома с большим количеством обивки и ковров особенно уязвимыми. Хотя исследования долгосрочных последствий вдыхания микропластика продолжаются, первые исследования показывают, что они могут способствовать воспалению и раздражению дыхательных путей.

Помимо рисков для физического здоровья, чрезмерный беспорядок может влиять и на психическое состояние. Доктор Ашрафи отмечает, что жизнь в хаотичной обстановке может повысить уровень стресса и тревоги, что затрудняет концентрацию внимания, расслабление и сон.

Ученые связали беспорядок в помещении с повышением уровня кортизола, основного гормона стресса в организме, что подкрепляет идею о том, что опрятное пространство может способствовать спокойствию. Психологические преимущества организации выходят за рамки простой эстетики — порядок в доме может способствовать чувству контроля, снижению когнитивной перегрузки и даже повышению продуктивности.

Учитывая эти проблемы со здоровьем, эксперты рекомендуют методично бороться с беспорядком, уделяя особое внимание таким зонам повышенного риска, как кухни, ванные комнаты и спальные помещения.

Регулярная уборка, правильная вентиляция и уменьшение количества домашней пыли могут значительно улучшить качество воздуха в помещении. Хотя весенняя уборка может показаться простой задачей, ее влияние на общее состояние здоровья и самочувствие гораздо глубже, чем многие думают.

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