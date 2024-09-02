Незаметно разрушает жизнь: ученый рассказала об угрозах, скрывающихся в домашнем беспорядке

Нехватка времени на постоянное поддержание чистоты и небольшой творческий беспорядок не являются чем-то чуждым многим людям. Однако ученые считают, что в таких вещах существует невидимая грань, когда неприятный взгляду бардак может стать опасным.

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Многие люди испытывают стресс и тревогу, когда сталкиваются с беспорядком в своем доме. Даже небольшой бардак постоянно попадающийся на глаза может серьезно подкосить наше моральное состояние и заставить нас незаметно, но неуклонно начать впадать в депрессию, что повлияет на каждый аспект нашей жизни, пишет The Conversation.

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Исследование ученых, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, еще в 2011 году показало, что беспорядок может перегружать наши когнитивные функции, создавая обстановку, наполненную отвлекающими факторами, которые борются за наше внимание. Мозг предпочитает порядок, который помогает снизить когнитивную нагрузку. Захламленная обстановка — это не просто визуальная неприятность: ее связывают с негативным влиянием на пищевые привычки, продуктивность, психическое здоровье и даже на такие решения, как воспитание детей и финансовые пожертвования, объясняет Эрика Пенни, преподаватель клинической психологии в Сиднейском технологическом университете.

Интересно, что на женщинах беспорядок сказывается сильнее, чем на мужчинах. Исследования показали, что женщины, живущие в захламленных домах, отмечают более высокий уровень гормонов стресса и симптомы депрессии по сравнению с мужчинами, живущими в аналогичной обстановке. Это может быть связано с социальными ожиданиями и большей ответственностью женщин за содержание дома, предполагает Пенни. Хотя каждый человек в той или иной степени подвержен беспорядку, чрезмерный беспорядок может быть связан с основными проблемами психического здоровья, такими как тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство.

Однако не всякий беспорядок вреден. Некоторые исследования показывают, что определенный уровень дезорганизации может способствовать творчеству и приводить к новым открытиям. Хотя вечный беспорядок, возможно, и не идеален, стремление к идеальной чистоте также может привести к тревоге и стрессу. Очень важно найти баланс между поддержанием функционального жилого пространства и признанием того, что некоторый уровень беспорядка естественен и даже полезен, считает Пенни.

Чтобы справиться с беспокойством, которое может вызывать беспорядок, полезно использовать практические стратегии, такие как регулярное наведение порядка или микроуборка в течение всего нескольких минут каждый день. Привлечение других членов семьи к поддержанию чистоты также может облегчить бремя.

Важно выработать мышление, которое не будет приравнивать беспорядок к личной неудаче, что позволит более сострадательно подходить к ведению домашнего хозяйства, советует Пенни. Наконец, если беспорядок или связанная с ним тревога становятся непреодолимыми, может быть полезно обратиться к психологу. Профессиональная помощь может предоставить стратегии управления беспорядком таким образом, чтобы это соответствовало личным ценностям и психическому благополучию. Понимание влияния беспорядка на ваше психическое здоровье и принятие активных мер по его устранению может привести к более сбалансированной и менее стрессовой жизни.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.