Отношения, перерастающие в абьюз: что заставляет людей контролировать партнеров в интернете

Вторжение в личное пространство, даже когда речь идет о близких людях, может сильно навредить нам и нашим отношениям с ними. Однако такая распространенная в интернете практика имеет за собой серьезные психологические корни, заявили ученые.

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В мире современных способов завязывания отношений, где цифровое взаимодействие часто стоит наравне с личными и физическими связями, понимание нюансов психики, влияющих на поведение в сети, приобретает первостепенное значение, заявили ученые. Их недавнее исследование показало, как определенные черты характера и инстинкты соперничества могут влиять на то, как люди общаются со своими партнерами в интернете, пишет PsyPost.

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Злоупотребление цифровыми знакомствами — термин, который может быть незнаком некоторым, но он относится к злоупотреблению технологиями для контроля, наблюдения или манипулирования романтическим партнером, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Psychology.

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Этот термин включает в себя такие действия, как несанкционированный доступ к онлайн-аккаунтам партнера, ограничение его общения в социальных сетях или выдача себя за него на цифровых платформах. Подобное поведение, хотя и осуществляется в виртуальной сфере, имеет реальные последствия, влияя на доверие и эмоциональное благополучие, выяснили ученые.

В исследовании рассматривалась концепция внутрисексуальной конкуренции, которая представляет собой соперничество, испытываемое людьми по отношению к однополым сверстникам в борьбе за романтическое внимание. Это соперничество, которое возникает, когда два потенциальных партнера интересуются одним и тем же человеком.

Результаты исследования показывают, что люди, испытывающие повышенную внутрисексуальную конкуренцию, более склонны к злоупотреблению цифровыми знакомствами. Это говорит о том, что желание затмить потенциальных соперников может привести к навязчивому поведению в сети, направленному на сохранение романтических отношений.

Личностные особенности также играют важную роль. Исследование показало, что люди с низким уровнем покладистости — те, кто может быть менее сопереживающим или готовым к сотрудничеству, чаще участвуют в злоупотреблении цифровыми знакомствами.

И наоборот, те, кто имел высокий уровень сговорчивости, как правило, избегали такого поведения, что подчеркивает защитное свойство этой черты характера в формировании здоровой динамики отношений.

При этом исследование не выявило значительных гендерных различий в совершении актов насилия в цифровых знакомствах. Как мужчины, так и женщины с одинаковой вероятностью участвовали в подобном поведении, что опровергает традиционные представления о том, что жестокое поведение ассоциируется преимущественно с одним полом.

Взаимодействие между инстинктами соперничества и личностными качествами оказывает значительное влияние на цифровое поведение в романтических отношениях, заявили ученые. Развивая в себе такие черты, как покладистость, и помня о порывах и последствиях соперничества, мы можем способствовать более здоровому и уважительному взаимодействию как в сети, так и за ее пределами.

Ранее Фокус писал о чертах характера, которые могут помешать построить гармоничные отношения. Ученые считают, что важно обратить внимание в первую очередь на эти тревожные сигналы потенциального романтического партнера.

Также Фокус писал о том как определить что движет второй половинкой — любовь или страх одиночества. Очень важно распознать нездоровые отношения на ранней стадии, чтобы избежать пагубных последствий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.