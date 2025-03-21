Нам навязывают болезнь: ученые выяснили, что в TikTok много ложной информации об СДВГ

СДВГ является серьезным расстройством, которое легко может десятилетиями нарушать жизнь людей, вплоть до повседневной рутины. Однако ученые выяснили, что на популярной медиаплатформе преобладает ошибочная информация о нем.

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В эпоху социальных сетей, когда платформы вроде TikTok служат центрами для обмена личными историями и информацией, недавнее исследование пролило свет на точность контента, связанного с синдромом дефицита внимания и гиперактивности СДВГ, выявив серьезную опасность для его потребителей, пишет HealthDay.

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Исследователи из Университета Британской Колумбии проанализировали 100 самых просматриваемых видео на TikTok с тегом #ADHD и обнаружили, что менее половины утверждений о симптомах СДВГ соответствуют установленным клиническим рекомендациям.

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Жизнь на самом высоком уровне сложности: эксперты рассказали, как помочь людям с СДВГ

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что многие авторы рассказывают о ситуациях и симптомах, которые, несмотря на свою убедительность, могут не совсем точно соответствовать диагностическим критериям СДВГ.

Это несоответствие может привести к тому, что зрители неправильно истолкуют обычное поведение — например, случайную забывчивость или промедление — как признаки расстройства. Ведущий автор исследования Василея Карасавва подчеркнула: "Индивидуальные ситуации и личный опыт — это важные элементы, но когда они лишены контекста, они могут привести к неправильному пониманию СДВГ и психического здоровья в целом".

Чтобы оценить достоверность этого контента, два клинических психолога проанализировали эти популярные видео на предмет точности. Их результаты показали, что менее половины утверждений о симптомах СДВГ соответствовали клиническим рекомендациям, используемым специалистами для диагностики этого заболевания. Это говорит о том, что значительная часть широко распространенного контента может не давать точного представления о СДВГ.

В дальнейшем исследовании приняли участие около 850 студентов колледжа, как с СДВГ, так и без него, которым были показаны пять лучших и пять худших видеороликов, оцененных психологами. Студенты оценили менее правдивые видеоролики более положительно, чем эксперты, что указывает на то, что дезинформация может проскальзывать незаметно для большинства молодых людей.

Кроме того, студенты, потреблявшие больше контента, связанного с СДВГ, были склонны переоценивать распространенность и тяжесть этого расстройства, что говорит о потенциальном влиянии социальных сетей на восприятие психического здоровья.

Научная работа ученых подчеркивает необходимость осторожности при интерпретации контента, связанного с СДВГ, особенно на платформе TikTok. Несмотря на то, что личный опыт может стать поддержкой и помочь обзавестись сообществом, он не всегда совпадает с клиническими реалиями. Для получения точной информации и постановки правильного диагноза людям рекомендуется обращаться к медицинским работникам и полагаться на научно обоснованные ресурсы.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.