Фронт заплатит кровью: чем грозит отключение украинской армии от "Старлинк"

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Старлинк и альтернативы

Прошло время с момента, как поднимался вопрос угрозы отключения "Старлинка", и уже можно сделать некоторые выводы.

Но сначала я расскажу, что такое спутниковая интернет-связь, как это все работает, и почему именно "Старлинк" стал мировой системой спутникового интернета.

"Все гражданские технологии — это бывшие военные технологии, с тех пор как обезьяна взяла палку, но перед тем, как сделать палку-копалку, ударила ею по голове другой обезьяне", — сказал мне когда-то один человек.

Старлинк стал одним из средств, который подтверждает эти слова. Американские военные хотели иметь интернет с большой скоростью в любой точке планеты, и над этой программой работала известная DARPA. И пришли к выводу, что это возможно.

Компания Илона Маска начала развивать этот проект. Он имел три стадии.

1) Военная.

Да, это чисто военная компонента под контрактами Пентагона и полным управлением системы. Потому что это альфа и омега "Старлинка". И именно военное применение является причиной многомиллиардных вливаний в этот проект.

2) Бизнес.

Бизнес тоже нуждается в быстром интернете, и он тоже попадает в круг заинтересованных. Это более масштабный рынок, чем военные, поэтому можно снизить стоимость услуг. Но она не является копеечной. Те же самые старлинки для использования на кораблях имеют абонплату в 5000 долларов в месяц. И это дешево, потому что европейские аналоги — еще дороже. Есть мнение, что таким образом SpaceX и отреагировал быстро на украинские дроны, которые шли в Крым, и Маск их отключил. Потому что это явно были не бизнес-аккаунты, которые должны были плыть по морю, согласно своим контрактным возможностям. И поэтому дроны были быстро идентифицированы, потому что они выбивались в работе из заданных параметров системы. Ну, а потом Маск вообще их отключил, позволив дронам попасть в руки россиян. Хотя командование просило включить связь хоть на короткое время, чтобы вернуть дроны. Маск отказался. Результат — дроны попали в руки врага, который заблаговременно начал готовиться к дроновым атакам. Если бы не это, результат был бы еще больше. Думаю, Маск сохранил РФ не один ракетоносец тогда.

Но факт есть факт: хочешь плавать по морям — покупай бизнес-аккаунт.

3) Гражданский рынок.

Это и является темой обсуждения, потому что в основном мы пользуемся аккаунтами для гражданского населения. И именно их нам оплачивают Польша, МО, различные фонды и бойцы, которых это, кстати, за**ало.

"Гражданский старлинк" — это дотационный проект. Он не окупается, в общем понимании. Это — социальное дополнение к вышеупомянутым военным и бизнес-аккаунтам.

Будем и дальше надеяться на "доброго Маска"? Фото: Facebook

Он появился как помощь американцам, которые живут в городах с плохим интернетом. Америка — очень большая страна с большими расстояниями. И она является пионером по построению веб-системы. Но, к сожалению, большинство сетей устаревшие, а перекладывать оптику в небольшие города сейчас уже не рентабельно. Поэтому скорость в 20 Мбит — это нормальная скорость в некоторых городах. И стоимость услуг там тоже некопеечная, потому что это все обслуживается по рыночным ценам. Потому что Америка — это не только мегаполисы, это еще небольшие города в пустынях, большие ранчо и много других городов, где организовать качественный интернет сложно.

Так и появился проект "Гражданский старлинк". Он не для нас. Он для Америки. И когда Маск говорит, что мы платим небольшие деньги за эту услугу — то он, к сожалению, прав. И если он нам его отключит — Америка будет и дальше пользоваться им, потому что альтернативы этому нет, а в Европе с оптикой и мобильным интернетом гораздо лучше, поэтому там такая острая потребность никогда не была актуальной. И если Европа откажется от "Старлинка" — думаю, Маску и Пентагону пос...ать. Потому что это не основной рынок для них, и даже не второстепенный. И если его отключат у нас — то контракты бизнеса и Пентагона будут и дальше формировать основную прибыль проекта.

Может ли Европа нам заместить "Старлинк" в полном объеме?

Нет, даже частично. Потому что у них нет "гражданского старлинка", а "военный и "бизнес" не настолько развит, потому что рынка не было, а чтобы его развить, надо миллиардные инвестиции и годы. Поэтому что-то заменят, но это будет небольшая часть объема. И это позволяет Маску хамить полякам, потому что он понимает реальность.

"Старлинк" и сегодня является одним из рычагов давления на нас. И, к сожалению, я не вижу эффективных шагов по его замене. Потому что это армия с ее коллективной ответственностью. Где до сих пор что-то анализируют, ставят какие-то задачи, что-то обсуждают, выбирают, но это все не быстро и нет конкретного человека, которому сказали — "если через неделю Трамп снова пос...еться с Зелей, а Маск скажет, что его атакуют украинские хакеры, и выключат "Старлинк", и если армия после этого упадет — то тебе пи...да".

Это бы заставило кого-то решать проблему срочно и с конкретными сроками. Пока же эта задача поставлена к исполнению армейской коллективной ответственности, что равно коллективной безответственности.

Если бы операторам мобильной связи поставили срочную задачу тянуть оптику на фронт, увеличивать разное количество средств обмена данными — они бы это сделали, потому что знают, как. Но этих предложений до сих пор нет.

Одной системы, которая базовая для подразделений, на бригады не спустили до сих пор. С контролем выполнения где-то так же.

Все просто верят, что Маск настолько добрый, что не отключит нам дотационное за американские деньги средство, которое является самым большим рычагом для нас. Ну Америка же любит дотировать Украину в последние времена, каких вам доказательств этого не хватает?

Отключат или нет — это неправильная постановка вопроса, мы должны исключить рычаги давления на нас во время переговоров, которые затянутся на месяцы и в которых больше давить будут на нас, чем на РФ.

Но... Что-то делают, но до сих пор ничего существенного не сделано. Что ж. Надеюсь, что если это произойдет, будут определены люди, ответственные за последствия, и их круг будет большим. Потому что фронт заплатит за это большой кровью.

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